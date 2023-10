Det absurde skillet mellom såkalt sivilisert og barbarisk vold

Slum Acts

TORTUR / : Veena Das’ undersøkelser viser at systematisk tortur er en del av det moderne demokratiet.

Slum Acts er en fremragende bok, både svært opplysende og meget ubehagelig å lese. Veena Das (78) er tidligere forskningsprofessor ved Johns Hopkins University, hun er en prisvinnende antropolog og har forsket på ekstrem vold i mange år. Hun er hyllet som «en av antropologiens mest utmerkede etnografer» og presenterer omhyggelig sine funn, noe som fører til konklusjoner som er vesentlig annerledes enn sedvanlige oppfatninger.

Den urbane slummen i det moderne India.

Nå har professoren rettet sin oppmerksomhet mot den urbane slummen i det moderne India. Ekstrem vold er ikke unntaket, men regelen – vold er ikke noe som forstyrrer livet, men en integrert del av livet. Det er ikke et totalitært fenomen, tvert imot – Veena Das demonstrerer overbevisende at ekstrem vold er tett sammenvevd med livet i moderne demokratiske regjeringers regimer. Tortur, som den mest avskyelige formen for ekstrem vold, er alt annet enn den aller siste utvei for å forhindre at ekstreme hendelser finner sted, slik dens tilhengere gjerne tror.

Tortur brukes ofte av politiet for å presse frem tilståelser for hendelser som allerede har funnet sted – . . .