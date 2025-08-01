Abonnement 790/år eller 198/kvartal

Derfor skapte vi FOR

Marielle Leraand
Skrevet av Marielle Leraand
VALG 2025 / De rasende reaksjonene på partiet FORs plakatkampanje i Oslo i mai, med anklager om at vi «sprer russisk propaganda», viser nøyaktig hvorfor det var så viktig å etablere Fred og Rettferdighet som politisk parti. Fortellingen som NATO og NATO-lojale medier og politikere sprer med enorm bredde og intensitet i dag, er likevel sårbar. Fordi den er så løgnaktig.

Den første skriftlige kilden i historien om hvordan partiet Fred og Rettferdighet startet, ligger i utboksen på e-posten min. Det er innkalling til et møte, hjemme hos meg på Sognsvann, satt til lørdag 18. juni 2022. Agendaen var som følger:

Kl. 13–14.30: Hvordan skal vi forstå Ukrainakrigen? Innledning ved Ola Tunander
Kl. 14.30–15.30 . . .

Leder i Fred og Rettferdighet (FOR), fast kommentator i NY TID, og tidligere nestleder i Rødt.

