Derfor ble Midtøsten en krutt-tønne

50 ÅR SIDEN / Hvorfor har Midtøsten vært en krutt-tønne i hele 25 år? Hva er bakgrunnen for den uforsonlige holdningen mellom Israel og araberstatene? Og hva skjedde med palestina-araberne da staten Israel ble opprettet?

ORIENTERING (1973)

Her beretter vi om bakgrunnen for konflikten. Både den som pågår og krigene i 1948, 1956 og 1967. Det blir ingen varig fred i området før Israel erkjenner at de har påført et annet folk skade og fratatt dem rettigheter som er likeverdige med hva de selv måtte kreve.

Staten Israel ble proklamert 14. mai 1948. Året før hadde Storbritannia gitt avkall på sitt mandat over Palestina, og FN hadde vedtatt en plan for deling av landområdet. Men i realiteten hadde en jødisk stat eksistert . . .