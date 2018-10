Der tale er tabu

Huser er fast filmkritiker i Ny Tid.

Fornærmelsen Ziad Doueiri Libanon

Den frittalende filmskaperen Ziad Doueiri har aldri vært redd for å være kontroversiell. I sin nyeste spillefilm Fornærmelsen tar han utgangspunkt i en tilsynelatende bagatellmessig hendelse, hvor noen ord fra en palestiner til en kristen i Libanon får rettslige etterspill. Saken får også stor oppmerksomhet i medier og befolkning, siden den pirker i «et gammelt sår som aldri ble leget»: blodige hendelser under borgerkrigen på 70-tallet, og det fortsatt betente forholdet mellom kristne og palestinere i landet.

«Da vi skrev manuset, hadde vi ikke noe politisk eller sosialt budskap. Vi hadde en historie – om en konflikt mellom en kristen og en palestiner. Denne ville jeg løfte opp til å handle om mer universelle temaer som rettferdighet og verdighet. Historien kunne funnet sted i Spania, Irland, det tidligere Jugoslavia eller Latin-Amerika,» sier regissøren.

Bannlyst i araberland

Ny Tid møter Ziad Doueiri i forbindelse med Arabiske Filmdager, der den premiereaktuelle Fornærmelsen var åpningsfilm. Manuset skrev han sammen med sin ekskone Joelle Touma, som tilhører den kristne delen av Libanons befolkning. Regissøren fikk ideen til filmen da han selv opplevde en liknende episode.

«En tåpelig hendelse som fant sted i Beirut for noen år siden, hvor jeg i en krangel med en palestiner sa at Ariel Sharon skulle ha utryddet dem alle. Jeg var sint på palestinerne for å ha bannlyst min forrige film,» sier han. Doueiris film The Attack fra 2012 ble nemlig forbudt i hele 22 arabiske land.

«Det er en del av dagens venstreside, også i Europa, som handler på en fascistisk måte – i betydningen: Om du ikke følger deres overbevisning fullt ut, anses du for å være imot dem. Angrepet mot Attack kom utelukkende fra venstrefløyen, og hovedsakelig BDS-bevegelsen (global bevegelse for boikott, desinvesteringer og sanksjoner mot Israel, red.anm.). At jeg filmet The Attack i Israel, ble ansett som en forbrytelse av verste sort. Istedenfor å debattere filmen, overbeviste de andre arabere om å boikotte den. De radikale på både den israelske og den arabiske siden er ikke så forskjellige,» sier Doueiri. Det samme ble forsøkt med Fornærmelsen, men lyktes bare i Palestina og Jordan,.

Støttet av statsministeren

«Libanon har en blodig og veldig kompleks historie. Vi har et politisk parti som har flere våpen enn staten,» sier Doueiri med henvisning til Hizbollah – som ikke nevnes spesifikt i filmen. Dette er da heller ikke tillatt i henhold til Libanons strenge sensurregler, ifølge filmskaperen.

«Palestinerne er ikke så uskyldige, også de har forårsaket masse menneskelig lidelse.»

Da han gikk i gang med Fornærmelsen, anså Doueiri det som svært sannsynlig at libanesiske myndigheter ville forby filmen på grunn av dens kontroversielle innhold. Etter noen måneder med diskusjoner tok imidlertid statsminister Saad Hariri filmen i forsvar. I likhet med West Beyrouth endte den med å bli landets offisielle Oscar-kandidat i kategorien beste fremmedspråklige film – og sågar nominert, som den første libanesiske filmen i historien.

«Filmen var en stor suksess i Libanon. De kristne gikk i horder for å se den – mens muslimene boikottet den. Den delte landet i to,» sier regissøren, som understreker at han ikke selv er kristen: «Jeg har muslimsk bakgrunn, med venstreliberale foreldre.»

Ordets makt

Doueiri er bosatt i Paris, men har 14 års erfaring fra amerikansk filmindustri – blant annet som kameraoperatør for Quentin Tarantino. I Libanon måtte han ha væpnet beskyttelse da Fornærmelsen skulle ha førpremiere, på grunn av trusler fra enkeltindivider.

«Forsvaret av filmen var imidlertid større enn angrepet til de mange som kjempet imot den,» sier han.