Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

Welcome to Sodom Christian KrönesFlorian Weigensamer Østerrike

Fra filmens innledende 360 graders panorering, er det tydelig at Welcome to Sodom utspiller seg i et landskap som kunne vært innspillingssted for en Mad Max-film. Men dette er ikke fiksjon: Dokumentarfilmen skildrer verdens største søppelfylling for elektronikk, som ligger utenfor Ghanas hovedstad Accra. Fyllingens egentlige navn er Agbogbloshie, men av beboerne omtales den som «Sodom». Det særdeles giftige området – som endatil ligger på en gammel sump – er ikke et sted man skulle tro at noen kunne bo. Ikke desto mindre er Sodom bosted for rundt 6 000 menn, kvinner og barn, som livnærer seg på det elektroniske vrakgodset som fyller den omfangsrike søppeldyngen. Fra dette utvinner de kobber, sink, jern, og annet materiale som kan selges til forhandlere i Sodom.

Angivelig er Agbogbloshie stedet våre skrotede mobiltelefoner, datamaskiner, kjøleskap og liknende mest sannsynlig havner til slutt: Hvert år sendes 250 000 tonn elektronisk avfall hit for å hugges opp – og til dels gjenvinnes til nye verdier for dyngens lite bemidlede befolkning. Men Welcome to Sodom er ikke en film som peprer tilskueren med tall, fakta og snakkende eksperthoder. I stedet følger den dokumentartradisjonen med å zoome inn på noen utvalgte representanter for et mikrosamfunn, og med det skape refleksjon rundt globale spørsmål. (Det er for øvrig også tidligere laget filmer om andre «søppeldyngesamfunn», med brasilianske Waste Land fra 2010 som den trolig mest kjente.)

Karakterstudier

Den påfallende postapokalyptiske tonen settes effektivt av en vekkelsespredikant som forkynner menneskenes fortapelse og synd. Men selv om han trekker paralleller til det bibelske Sodoma og Gomorra, er filmens tittel hentet fra en av låtene til en ung rapper som spiller inn musikk i og om Sodom, i sekvenser som bidrar til å også gi oppløftende innblikk i det utfordrende livet på søppeldynga.

En tankevekkende advarsel om en verdensorden som ikke er bærekraftig.