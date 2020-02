HOLOCAUST: Filmen er verken en historisk redegjørelse eller en belæring om fakta, men en vakker, munter og smertefull samling minner fra en mann som levde under holocaust.

And There Was Love in the Ghetto Jolanta Dylewska Andrzej Wajda (Polen, Tyskland)

And There Was Love in the Ghetto er en essayistisk film basert på memoarene til Marek Edelman med samme tittel. Det er et personlig og nærgående stykke arbeid. Edelman jobbet som visergutt ved et barnesykehus i Warszawa sommeren 1942, tiden for «Grossaktion Warschau» – samlingen av den jødiske befolkningen i Warszawa som skulle tilintetgjøres. Samtidig var han også en av grunnleggerne og lederne av Den jødiske kamporganisasjonen (ZOB) – en av de jødiske motstandsfraksjonene i Polen.

Det blir hevdet at filmen er laget på Marek Edelmans oppfordring, uttrykt kort tid før hans død i 2009. Men under intervjuet er han til tider sint og opprørt, mens han røyker den ene sigaretten etter den andre. Det er som om vi ser de faktiske minnene hans på lerretet; de blir rykket ut fra sinnet hans og utspilles foran øynene våre.

Tusener av jøder ble ført gjennom Umschlagplatzhver dag.

Ett sted beskriver han flokkene av mennesker som ble drevet til Warszawas Umschlagplatz et tysk ord som viser til stedet der varer blir omlastet før de transporteres med tog. Tusener av jøder ble ført gjennom Umschlagplatz hver dag. Av og til måtte de tilbringe natten der mens de ventet på godstogene som skulle bringe dem til døden.

Etter hvert som intervjuspørsmålene blir mer detaljert, får vi en følelse av at intervjueren forsøker å vrenge de siste minnene ut av Edelman og bringe ham til bristepunktet: Var rekken av folk som gikk mot toget, stille eller høyrøstet?

«Stille», sier Edelman, «hvorfor skulle de være høyrøstet? […] Det er ikke sant at folk skrek. Historiene om at de skrek i fortvilelse, er ikke sanne. På opptakene ser du at folk gikk stille. Så hvorfor spør du?»

Intervjueren svarer: «For at du skal si det.»