Der 97 prosent av befolkningen lever på sultegrensen

Zarifa. A Woman’s Battle in a Man’s World

AFGHANISTAN / Zarifa Ghafari står på BBCs liste over verdens 100 mest innflytelsesrike kvinner. Denne afghanske borgermesteren vet godt at hun er et symbol – men kanskje mest av alt en attraksjon.

Jeg skal reise tilbake til Afghanistan. Øverst på listen over steder å besøke og ting å gjøre står det et navn: Maidan Shahr. En by 96 kilometer fra Kabul, en times kjøretur unna. Byen som hadde landets eneste kvinnelige borgermester. Den yngste også. Jeg lurer på hvordan det er der nå, sier jeg til meg selv. Finnes det et bedre sted å kunne forstå Taliban? Jeg bestilte Zarifa Ghafaris biografi.

Nå som jeg har lest den, vil jeg fortsatt reise, men nå ønsker jeg å forstå amerikanerne. For å ta det fra begynnelsen: Til tross for alt jeg hadde lest om henne – og Ghafaris utallige intervjuer til BBC samt de mange utmerkelsene for utvist mot hun er blitt tildelt – hadde jeg ikke forstått at Zharifa Ghafari aldri ble valgt, hun ble utnevnt. Slik andre borgermestre blir. Hun ble utnevnt av president Ashraf Ghani. Han var ikke akkurat populær, for da Taliban tok over Kabul, stakk han av med en hale av ministre og rådgivere, samt 884 millioner dollar. Ghafari var bare 24 år gammel og hadde bodd utenlands i lang tid; hun studerte i India. Hun er ikke selv fra Maidan Shahr, men kommer fra Kabul og vokste opp i Gardez, på grensen mot Pakistan.

Borgermesteren

Som borgermester flyttet hun ikke til Maidan Shahr, men ble boende i Kabul.

Afghanistan ser ut til å være et komplisert land. Men ærlig talt, over hele verden gjelder samme spilleregler innen politikken. Du må stille spørsmålet: Hva om dette skjedde i mitt eget land? Når det i et lokalvalg stiller kandidater som kommer fra andre steder? Men i Afghanistan, som i Irak, Syria eller Jemen, er de lokale myndighetene det samme som et råd av eldre. Av de vise. Tenk deg at plutselig, i morgen, blir borgermesteren der du bor, erstattet av en samling eldre menn med hvitt skjegg og flagrende gevanter …

Hun er mer anerkjent i utlandet enn på hjemmebane.

Eldre menn du aldri før har sett. Som aldri har bodd i din by. De bosetter seg heller ikke i byen. De har aldri hatt makt eller ansvar der, ikke så mye som en vaktmesterjobb.

For ordens skyld, jeg forsvarer ikke dem som i ni måneder hindret Zarifa Ghafari å få adgang til borgermesterkontoret ved fysisk å blokkere inngangsdøren. Ikke i det hele tatt. Jeg respekterer Ghafari. Som barn fikk hun ikke lov til å oppholde seg i samme rom som menn, og i boken, vel fortjent, er det et fotografi der hun ikke bare er i samme rom som mange menn, men har hovedrollen: Hun er den som bestemmer.

Det lille de fikk, fikk de fra Taliban

Ghafari gikk på hemmelige skoler: mørke klasserom i kalde kjellere fordi hun ble født i 1994 under Talibans styre. På den tiden var det forbudt med radio og TV. Hun kom inn på universitetet i Khost og dro til India, selv om foreldrene ikke ville at hun skulle bo alene på campus. I India hadde hun slektninger. Hun hadde overlevd tre attentatforsøk.

Ghafari gikk på hemmelige skoler.

Ghafaris far var nemlig oberst i militæret, en hær som fikk trening av NATO, og han ble sett som en forræder og drept. Det sier seg selv, med en slik bakgrunn fortjener hun min respekt og støtte. Hun forteller mye selv allerede på side 3, der hun beskriver området rundt Maidan Shahir – i løpet av 20 år fikk ikke afghanerne der noen ting. Bare luftangrep. Og det lille de fikk, fikk de fra Taliban. Det er derfor de er tilbake. Afghanistan er ikke så komplisert.

Ghafari beskriver i boken at hun en viktig motsetning: Hun er mer anerkjent i utlandet enn på hjemmebane. Hun strever fortsatt med å få adgang til kontoret, hun er allerede en stjerne, hun står allerede på BBCs liste over verdens 100 mest innflytelsesrike kvinner og vet godt at hun er et symbol – men kanskje mest av alt en attraksjon. En eksotisk stemme, en annerledes stemme, perfekt for samlinger rundt om i verden. Perfekt for bidragsytere. Hun tror at dette er måten hun kan bli hørt på. Hun vil bety noe. Så hun spiller med. Hun tror at USA er forkjemperne for menneskerettigheter. USA – som kom til Afghanistan i 2001, der én av tre afghanere levde på sultegrensen. Men da amerikanerne dro i 2021, var én av to afghanere på sultegrensen.

I dag

Nå er sentralbankens reserver fryst, så hele banksystemet og økonomien har stanset opp. Og 97 prosent av befolkningen lever på sultegrensen. Nå går én av én afghaner sulten.

I Afghanistan har Taliban tatt fra kvinnene deres rettigheter.

Dagen hun skulle innta ordførerembetet, sto det et oppslag festet til porten inn til kommunehuset. Hun var ikke velkommen. Av tre årsaker: for det første, hun manglet erfaring. Dernest fordi hun ikke var valgt. For det tredje at hun ikke var fra Maidan Shadar. Men jeg har ærlig talt ikke møtt en eneste afghaner på mine reiser dit som ikke ønsket seg et bedre land.

Oversatt av Iril Kolle. Boken er oversatt av Hannah Lucinda Smith.