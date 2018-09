Depresjon for revolusjon

Juhl-Nielsen er bosatt i København.

En fremtid uden fremtid Mikkel Krause Frantzen Informations Forlag Danmark

Ingen dagsorden i verden synes væsentligere end klimaet. For trods videnskabens vedvarende advarsler, trods FN’s 17 verdensmål, trods Paris-aftalen og trods mange nationale og lokale initiativer der søger at vende udviklingen, så styrer vi fortsat mod temperaturstigninger der vil være en trussel mod civilisationen. Fænomenet kender vi kun alt for godt: Vi handler ikke i overensstemmelse med informationer der er til rådighed – i tide. Til forskel fra når vi møder fænomenet i det personlige liv, hvor konsekvenserne kan vise sig alvorlige nok for den enkelte, så er vi med de globale klimaforandringer afhængige af et verdenssamfund der med alle sine forgreninger af beslutningsplatforme træder i karakter og træffer radikale beslutninger på vegne af kommende generationer, ja, på vegne af civilisationen. Endnu er det højst uvist om det vil ske – i tide.

Lad bilen stå!

Et gammelt ordsprog siger at vi ligger som vi har redt. Med den økonomiske globalisering har økonomien siden 1968, og nyliberalismen og dens kulmination i finanskrisen i 2007, bevæget sig i en retning hvor problemerne i verdensøkonomien dagligt er til skue. Systemkrise er i dag den rette diagnose på verdens tilstand. Den tjekkiske økonom Tomas Sedlacek, der har været økonomisk rådgiver for den tidligere tjekkiske præsident Václav Havel og Tsjekkias finansminister, udtrykker billedligt sit forhold til økonomien således: «Hvis økonomien var en bil, skulle man slet ikke sætte sig ind i bilen.»

Kreativitet utgjør ikke lenger en kilde til protest, men til profitt.

Verdensøkonomien dominerer de politiske beslutninger i et politisk landskab der ikke har fokus rettet mod nødvendige langsigtede beslutninger, men mod kortsigtede, markedsorienterede og nationalegoistiske interesser. I bogen En fremtid uden fremtid har Mikkel Krause Frantzen sat fokus på «depression som politisk problem og kunstens alternative fortællinger» og leverer en «kulturkritisk samfundsdiagnose», som forfatteren selv kalder det.

Samfund med tungsind

Gældskrisen, evig stræben efter individuel lykke og selvoptimering samt et konkurrencestyret arbejdsmarked har bidraget til en udbredt depression, nu også som et politisk problem. Her skal selv staten fungere på markedets præmisser – som konkurrencestat.

Anderledes var billedet ved gennemførelsen af industrialiseringen. Med en voksende international arbejderklasse udgjorde visionen om en verdensrevolution og opbygningen af socialismen et fremtidsbillede af et kommende – og tilkæmpet – samfund. Efter sovjetstatens kollaps i 1991 og socialdemokratismens og kooperationens fald for forbrugersamfundets mammon, blev venstrefløjen udfordret ved reformulering af en ny vision, nu tilføjet konsekvenser af kapitalismens virke på naturgrundlaget – blandt andet klimaudfordringen og truslen mod biodiversiteten – med nye udfordringer til en forståelse af hvor verdenssamfundet og nationalstaten bevæger sig hen. Og ikke mindst, hvor en højrefløjs populisme – og det der er værre -– har fået tag i vælgerbefolkningen.

Økonomien som naturtilstand

Et liv i meningsløst forbrug for den såkaldt almindelige befolkning, og en samfundsmæssig depression udtrykt i en handlingens impotens –dét er resultatet af en kolonisering af forestillingskraften. Ikke blot er forestillingskraften blevet integreret i den kapitalistiske produktionsmåde, hvor kreativitet ikke længere udgør en kilde til protest, men til profit; i den nye virkelighed under neoliberalismen er mennesket blevet forvandlet til kreativt, entreprenant, selvrealiserend væsen der ikke søger distance til det omkringliggende samfund, men i stedet søger nærheden, men nu som humankapital der hele tiden helst skal være på vej til at etablere små, lønsomme virksomheder.