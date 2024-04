ESSAY / Simone Weil udforsker rodløsheden og dens indvirkning på moderne samfund og argumenterer for vigtigheden af forankring og rodfæstelse – ved at kultivere en form for mening og formål i livet. For Weil bliver det også et spørgsmål om at gå ind i hjertet af denne verdens nihilisme (værditomhed, pengebegær, livslede) for at opdage Gud, lyset, gøre sig selv uendelig lille – heraf hendes trang til at ødelægge sig selv. Man kan også læse Rodfæstelsen som et bidrag til en nutidig økologisk livsform og klimatænkning.

Simone Weil blev født i 1909, og døde i 1943, i en alder af bare 34 år. Hun blev optaget ved den berømte eliteskole École Normale Supérieure på samme tid som Simone de Beauvoir, og forlod skolen med udmærkelse i 1931. Weil forblev en marginalfigur, en social aktivistisk tænker drevet af et ønske om at afsløre arbejdets skjulte sandhed – en grænsefilosof for hvem mennesket er fanget mellem en manipuleret verden og en længsel efter godhed og skønhed.

Weil hører på linje med Nietzsche og Heidegger med til listen af såkaldt ‘farlige tænkere’, men i modsætning til dem optager hun ikke engang en niche i det etablerede filosofiske pantheon. Begrundelsen er ikke at Weil ikke lever op til en idé om konsistens i argumentation, men snarere at hun fører en gammel tradition i tænkningen videre, for hvem filosofi og religion/teologi ikke lader sig adskille. Selv lægger hun grunden for en kristen platonisme.

En degeneration af både Gud og fædreland der leder til dødslejrene og nationalsocialismen.

Rodfæstelsen er et bestillingsarbejde fra eksilmiljøet i London omkring Charles de Gaulle og udgivet i 1949. Et bud på en diagnose og en fremtidig social-politisk . . .

