Denne gangen – fra innsiden

Chinesisches Denken der Gegenwart. Schlüsseltexte zu Politik und Gesellschaft Antologi

KINA / Hvor mye vet vi om hva kineserne selv tenker og sier? I Kina har transformasjonsprosessen gått fra et tradisjonelt imperium til en moderne stat innbefattet sammensmeltningen av 56 etniske grupper. Denne antologien har en rekke temaer fra Kina selv.

Kina har forandret seg. Derfor må vi gjøre det samme. Dette er essensen av politisk selvinnsikt i store deler av den vestlige verden. Kina har det siste tiåret har utviklet seg i autokratisk retning med både ekskluderende og ekspanderende trekk. Grunnen til Vestens bekymring er at vi politisk og økonomisk er så koblet til den asiatiske gigantnasjonen at til og med en delvis løsrivelse er høyst problematisk.

Under Xi Jinping har Kina lukket seg som en østers og samtidig invadert verden for øvrig med sitt ‘silkeveibelte’, sin overvåkning og kontroll av den kinesiske disporaen – og sin kulturelle eksport av blant annet 525 Konfutse-institutter over hele verden. Kinas krenking av menneskerettigheter har vært et horn i siden på vestlige demokratier lenge, uten at det har fått nevneverdig innvirkning på forretningsavtalene med landet.

Men alt dette endret seg raskt etter Russlands overfall . . .