ESSAY / Har skrivningen en helende kraft – ved at omtale livets flygtighed, ensomhed og skønhed? Og er det kun er muligt for os at leve sammen ved at udstøde de andre? Om det personlige er det virkelige, så er det ikke målet – men snarere at kunne komme frem i lyset af det upersonlige.

Ensomme steder er fælles steder. Steder der venter på os og lever i os. Derude hvor ensomheden ophæver ensomheden. Derude hvor jeg ikke længere skal lade som om. Hvor verden svarer tilbage og det bliver muligt at høre noget, fordi jeg faktisk ikke er alene og aldrig har været det. Steder der viser os at vi faktisk engang har været forbundne med noget andet end os selv.

Som om vi har erstattet de virkelige sandheder, som altid er krævende og ubehagelige med en social sandhed? I saunaen ved Øresund hører jeg folk tale om deres inderste, det private, i fuld offentlighed. Man hvisker ikke, man taler, højt. At bekende sig overfor en usynlig dommer, at blive set uden at blive set. Bekende sine intime betroelser, idiotiske skuffelser, sangvinske håb. Tale og suge af hinandens blod, altid på jagt efter det tabte hjertepunkt, barndommen, det inderste.

Hver dag spoler vi filmen tilbage for at få øje på vores eget spejlbillede. Lytter til den samme ringetone, ser på den samme smiley, et billede, et liv, der forsvinder som en prik i et sort hul inden dagen er omme. Efterligningen ligner et defensivt forsvar, lukkethedens overlegenhed. Et skrig på bunden af en selvtilfreds fyraftenøl, den trætte sult efter lidt elektronisk urflimmer. Ungdommens svøbe med dens krav om en plads i solen lever videre som små billedfrø langt ind i de voksnes rækker.

Den skønne yngling, den voksne, der gerne vil være evig ung: jeg ser ham overalt, på gaden, på caféerne, bag skærmen, i gallerierne, i parkhusene, i de åbne kontorlandskaber: lækker, glat, i kontrol. Nogle gange tænker jeg at ensomhed ikke er andet end et ord for selvkontrol, for den tomhed man kun kan leve med ved at bedøve sig selv. Men også det bliver man træt af, også det sætter sig i kroppen. Som årene går, tænker jeg at min far ikke døde af selvmord men af livstræthed. Ikke længere at kunne bevæges af noget men være lænket til sig selv, sin egen velstand, en smerte uden liv. Er det blevet for krævende for os at opnå en forståelse for hvad der foregår i andre menneskers liv? Viger vi tilbage fra at gøre anstrengelsen? Det som gør os ensomme.

En tavs orden

Med ens egen ungdom begynder verden, den skræmmende forestilling om en fælles fremtid hvor det egne liv ligger langt borte. Hvor man må forskønne, glorificere, være latterlig og bedårende mens man trækker mod det fjerne. Og hvad opdager man? At ensomheden er derude, men vi skaber den selv. Det er det man altid har vidst. Kroppen ved det. Cellerne ved det. Landskabet ved det. Ørkenblomsterne ved det. Det som bliver kaldt modsætninger lever indenfor en bestemt skala og alle såkaldte modsætninger har en fælles skala. Jeg ved ikke hvad der kom først. Ikke længere acceptere adskillelsen som et færdigt svar på ensomheden, men dykke ned i adskillelsen for at få øje på noget vi ikke kan være foruden. Noget som allerede har fjernet sig og som vi ikke kan trække tilbage.

Den trætte sult efter lidt elektronisk urflimmer.

Ensomheden er en tavs orden der ikke føjer sig efter nogen genstand.

Fra den grønne klokke på mit skrivebord til et sort hvidt foto af en arabisk tigger set gennem en vældig byport med udsigt til byen nedenfor. Lyden fra ørkenorkestrets cirkulære bøn foran den udslukte oase, den gentagelige bevægelse der bryder med enhver retning, til den efterfølgende uhåndtérbare stilhed.

I et notat foretaget nogle år efter at han skrev sin første roman om ægteparret Kit og Port der rejser gennem ørkenen, skriver Paul Bowles om det han kalder ensomhedens dåb. Det som sker for dem, der giver sig hen til ørkenen. Man kommer til et punkt, hvor man ikke længere kan gøre for det. Når et menneske har været tryllebundet af den suveræne ensomhed, kan det ikke sammenlignes med nogen anden følelse. Han eller hun vil have en følelse af at eksistere i midten af noget der i mangel af bedre kan kaldes ’absolut’. Når man én gang har været grebet af denne tilstand er man. Nødt til at vende tilbage til dette sted, til den vidtfavnende stilhed. Der er ikke noget andet der kan måle sig med denne oplevelse.

Omkring fjorten år gamle

I de gamle kulturer sendte man børnene ud i skovene eller ud på stepperne når de var omkring fjorten år gamle. Her var de alene med dyrene og stjernerne. Alene med sig selv. Dage med øvelser i at se i mørke, tyde sporene fra fremmede væsner, høre lydene der altid kom langvejsfra, sidde helt stille under åben himmel, vente på et dyr, vente på en anden side af sig selv. Walkabout kalder man det på den anden side af jorden.

Jeg tænker at min far ikke døde af selvmord men af livstræthed. Ikke længere at kunne bevæges af noget men være lænket til sig selv, sin egen

velstand, en smerte uden liv.

Ikke længere at acceptere følelsen af at være udenfor, fordi vi allerede er forbundet. Billeder af flygtningefamilier der venter på banegården, de sårbare ansigter, og toget der kører væk mod det forjættede land og den pinefulde kamp mellem håb og modløshed mens en ubegribelig følelse af misundelse breder sig op gennem min krop, at misunde disse fortabte mennesker, den forunderlige evne til at stå helt åben overfor et andet og ukendt liv, den umulige tro, troen som en mærkelig stille tåge ingen kan tage fra dem. Ensomheden der indfinder sig fordi det kun er muligt for os at leve sammen ved at udstøde de andre. Måske fordi vores latterlige forsvarsmekanismer overfor denne verdens elendige ikke er andet end et dække over at vi er i samme båd?

Mennesket udleverer ikke så let sig selv. Heller ikke sit ansigt. Men det er måske fordi det skal lære at leve med ensomheden? Fordi det er den der har noget at fortælle os. Tingene er måske bedre end os mennesker til at forlade verden midlertidigt, i dyb ensomhed, for at finde sin vægt, sin lethed? Et godt kunstværk strømmer ikke over, udleverer sig ikke, men holder på noget, besidder en egen afstand, svæver ligesom gennem tiden, igen og igen. Det har ingen skønhed uden også at være alene.

Min frihed fra Gud

Jeg har det jeg behøver, tøj, lys, vand og brød. Frihed fra en Gud. Min enkle tilværelse. Som dengang jeg lagde mig ned i en duftende sommereng og følte mig ét med kroppen. Min mor kunne ikke længere nå mig. Som om jeg bare ville være alene, med Gud, en anden Gud. Gennemtrængt af lys. Som en lille helgen. Er det ikke bedre end mor? Hvad er det for et blik der holder verden sammen? Det er det jeg forsøger at forstå. Morens blik der er så gammelt, med pupiller så mørke. I en slidt krop der gerne vil være ung. Som snart skal dø. Alt det hun kunne fortælle, men som hun ikke kan huske. Alt det som ikke får lov at forekomme, som kunne siges. Hvis nogen kan sige det. Hvis man gider. Jeg tror på at det ikke at kunne udtrykke sig også er en form for vold.

Jeg venter ikke på noget. Eller måske gør jeg uden at vide det? Hvem gør ikke det? Måske den eneste måde at vente på? Som en hemmelig og smertefuld lykke. Det er lang tid siden. Som mennesker flygter vi fra os selv. Nogen gør det så hele livet. Det er ikke tilstrækkeligt at begrunde det med at man har haft en dårlig barndom. Det er der så mange der har. Det er ikke nok at parkere sine dårligdomme i en ulykkelig barndom. Men der er dem der fortsætter med at løbe væk, hele livet. De slipper for at tænke. De slipper også for at mærke livets tyngde og dermed livets lethed som er noget andet end sorgløshed.

Min egen søn

Der er ikke flere helte tilbage som jeg læste i en artikel efter David Bowies død. Den episke helt er muligvis forsvundet erstattet af den rastløst søgende, der bevæger sig frem og tilbage uden at komme nogen vegne – på evig jagt efter at undslippe den daglige kedsomhed. Alligevel har jeg spurgt mig selv hvad der er forskellen på et sandt oprør og dagen hvor man som ung lærer at flyve væk, gøre sig fri, få knust puppen.

Der kommer et tidspunkt hvor det er for sent at vende hjem, til huset, til sommerdagene, til barndommen.

Min egen søn er flyvefærdig og jeg selv på vej et andet sted hen. Han er på vej væk mens jeg øver mig på at finde en ny bevægelse. Vi har netop sagt farvel til hinanden. Det er hans tur til at skabe den afstand, som jeg ofte selv har gjort brug af mens jeg har været borte. Som var min måde at kunne få øje på ham, på dem, familien, hverdagen. Vende tilbage til min søn, se ham med nye øjne. Nu er det hans tur. Han vil vokse på en ny måde. Barnet vil lære, mens jeg ikke ser på. Verden fuldbyrdes hver eneste dag, mens du ikke ser. En dag vil du møde ham i en snusket café. Og I vil tale om rejserne, om litteraturen, om musikken, mens folk går forbi, og du opdager at verden fuldbyrdes lige her, og derfor opdager du også alle de andre dage, livet og musikken og ensomheden bag de lukkede værelser.

Og du vil tænke tilbage: På dagene hvor I sad på hver sin side af væggen, han der spillede, du som skrev, han som nynnede, du som læste, begge tænkende og drømmende. Så ligetil verden kan være, tænker du, mens du sidder og lytter på ham fortælle om sit liv, så ligetil at det hele overrumpler dig. At sammenfatte livet i et billede, i musikken, i et skiftende lys på en græsk ø, en kølig nat, det, som vender tilbage, som dengang jeg sad i den samme gade på en cafe lidt længere nede og tænkte lignende tanker om hvad jeg skulle og hvorfor. Han tager en bid af sin sandwich mens han nikker. Virker så afklaret. Du vil lægge mærke til hans benede skuldre, hans lange arme, de lange fingre, der har et sikkert greb. Den hånd der holder på guitaren. De fingre der bevæger sig hen over skaftet. Den arm der holder musikken og livet tæt ind til kroppen. Der passer på sig selv. Der holder afstand, holder igen, lidenskabeligt. Fordi det og han stadig er ungt. Også en mand kan være ung.

Det gamle sommerhus

Mine forældres gamle sommerhus ved Sejerøbugten: Jeg var listet ind på grunden, et år efter at huset var blevet solgt. Gik ud fra at den nye ejer, havde pillet huset ned. Men det stod der som dengang. En udvidet spejderhytte omringet af udtørret lyng og afpillede grantræer. Jeg var gået ind på grunden og stod og kiggede gennem terrassedørene lige ind i stuen. Alle møblerne fra terrassen, bænken, grillen, de hvide plastikstole, var stablet op på hinanden, op til loftet. Hele stuen fyldt til bristepunktet med bunker af ragelse og ting og tilfældige brædder, som om man gjorde klar til et bål. Klar til at nogen kommer og stryger en tændstik og sætter ild til det hele. Måske de ventede på at nogen kom og rev det ned? Jeg står og kigger. Betragter det der engang var mine ting, ejendele, en bunke tegneserier under et bord, Lucky Luke i bordetårnets skygge, som bare ligger der, som om disse ting eksisterer uden nogen relation, det, som nogen engang faktisk passede på, læste i, legede med. Ved siden af stole og bænke som jeg har ligget på, som andre siden har siddet eller hoppet i, bygget om til en hule.

Det som sker for dem, der giver sig hen til ørkenen.

Jeg spørger mig selv hvornår sådanne ting begynder at påvirke os igen. Ved ikke hvornår man begynder at glemme for at lære at huske på nye måder. Det er lang tid siden. Det er lang tid siden jeg bevægede mig gennem ørkenen. Skrev jeg ikke om dette i min første bog? Hvem råber man til? Er det børnene der råber til forældrene eller forældrene der råber til børnene? Og kommer der et tidspunkt hvor det er for sent at vende hjem, vende tilbage til det som var engang, til huset, til sommerdagene, til barndommen, ind ad den lange snoede indkørsel i det høje græs, synet af brændestablen, den sorte træfarve, den røde trillebør, der altid står fremme ved siden af vandhanen op ad huset. Hvor man bliver stående og kan høre lyden af en græsslåmaskine, en badminton ketcher der rammer en fjerbold, tunge glas der ramler mod hinanden mens nogen tager af bordet. Bagefter lyden af en flue der bliver mast mod en rude. Tingenes ærbødighed. Derude på grænsen, i haven, hvor jeg befinder mig, der står jeg og kigger mens en stemme siger: Alting passerer forbi. Det gode og det onde. Glæden og sorgen.

Bærer på en hemmelighed

I nogle gamle notater støder jeg på en anekdote fortalt af den chilenske filminstruktør Raul Ruiz. Om hvordan han som barn i Santiago kunne tilbringe hele eftermiddagen i en biograf, hvor de viste flere film efter hinanden, ofte amerikanske B-film. Han kunne sove under en western og vågne op midt i sørøverfilm. Men det var de samme skuespillere, og han havde en mærkelig følelse af at en metamorfose fandt sted, at én verden greb ind i en anden. Senere som voksen under et besøg på en bar i Lissabon mødte han en filmelektriker der forsøgte at forklare ham portugisernes mangfoldige sjæl. Denne fortalte Ruiz at hver portugiser bærer på en hemmelighed, der er af betydning for ham og for ham alene. For eksempel en viden om den præcise dybde af et hul i muren nede ad en mørk gang i et forladt og forfaldent hus. Rundt om denne nidkært vogtet hemmelighed må alle hans handlinger i livet organiseres.

Jeg tænker at vi hver især bærer på en hemmelighed, men at det først er når de fremtræder i de fysiske ting, i ansigtet, i ens gang, i et forfaldent hus, stien oppe ved sommerhuset, at der går op for os. Med dagbogen forsøger jeg at bevæge mig ned ad en mørk gang i et forladt hus, hen til der hvor de tabte spøgelser bor. Derinde i den sovende krop, hvor søvnen tager sin begyndelse, hvor sproget springer ud af sit fængsel.

…

Sådan lever vi i post-akopalypsen

Jeg går en tur med min ven skuespilleren. Vi cykler ud til lille Helgoland for at bade. Vi snor os ind og ud mellem de mange nye byggerier. Flere af husene ligger med kun få meters mellemrum. Han peger på det gamle hus, det sidste af slagsen, der er blevet stående, nu fortrængt til en baggårdskulisse. Selv købte han sin lejlighed i 2010. Han fortæller mig at der dengang var mange gamle mindre huse i området, små værksteder, håndværkere, børn der legede i mellemrummet. Livet. Alt dette er væk, siger han. Siden jeg flyttede hertil, siger han, har byggeinvestorer opkøbt grunde og solgt til private bygherrer og opført høje huse der ligner Costa del Sol i firserne – jeg bor i en turistpark under konstant ombygning.

Vi kører forbi en lidt lavere boligblok hvor der festes med cocktaildrinks og dunkende musik. Rundt om på vejene dyre biler, sorte bøfbiler som jeg kalder dem, biler som er ved at udskifte den danske bilpark, biler som passer godt til den canadiske vildmark.

Han siger han længe har haft en oplevelse af at leve i en tid lige før tingene bryder sammen. Alt det som har holdt os oppe, er ved at skride. Faktisk befinder vi os i masseudryddelsens tidsalder, men det er ikke rigtig noget der bider på os. Det er som om det moderne menneske her i begyndelsen af det nye årtusind har opnået hvad det kom for. Et bekvemt liv. Et teknologisk indrammet liv. Et liv hvor alt er tilgængeligt, her og nu. I dette liv er mennesket kommet i mål. Det liv vi lever, er på en måde, historiens afslutning. Vi siger vi har forladt religionen, men i stedet har vi skabt vores egen mod-religion, … en ny følelse af transcendens, hvor vi kan være ‘hjemme’, et andet sted, end der hvor vi lever med stoffet, jorden og besværlighederne. Vi er hjemme et andet sted, inden i os selv, væk fra verden og jorden. En mod-religion, der siger: du er ankommet til en anden verden. En definitiv tid, en absolut tid, en ren nutid, en nutidsindrettet verden. Som sådan lever vi i post-apokalypsen, efter afslutningen.

I de jødiske og kristne religioner talte man også om de sidste tider, om apokalypsen, men der levede man i en forventning om noget kommende, en ny begyndelse, en anden tid, og tiden selv var mærket af uro, sorg, krise, de sidste tiders uro. Menneskene ville ikke kunne stå op om morgenen på samme måde som før. De ville ikke kunne gøre som de plejede: «Folk vil gerne slå sig til ro. Kun så vidt, som de er i uro, er der noget håb for dem … kun det kommende er helligt», skriver Emerson. Men vi har åbenbart ingen problemer, føler ikke rigtig noget. Jorden skælver, men vi gør ikke. Alt er et åbent spørgsmål, men vi er ikke ramt af tvivl.

Jeg tænker på de gamle gnostikere, der talte om det lys der ikke kommer fra os selv eller fra verden, men fra kosmos. Som et kontrapunkt, som situerer os i en større verden. Forbundet med kræfter der ødelægger og skaber, tilintetgør og frembringer.

Begge tekstene er uddrag fra bogen: Lysningen. En dagbog (Forlaget Spring, 2023).

Trykket med tilladelse fra forfatteren.