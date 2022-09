NAIROBI / Hvilken rolle kan sosiale bevegelser ha i kampen for bedre levekår for innbyggere i uformelle bosettinger?

«Inkluderende utvikling» defineres som en prosess som styrker marginaliserte gruppers sosiale og politiske påvirkning av egen livskvalitet og evne til å ta kontroll over eget liv. I denne artikkelen, basert på min masteroppgave (2022), legger jeg til grunn en casestudie av den uformelle bosettingen Mukuru i Kenyas hovedstad Nairobi. Formålet er å forstå rollen sosiale bevegelser kan ha i kampen for bedre levekår for innbyggere i uformelle bosettinger.

Analysen av en syv år lang forhandlingsprosess ledet av lokale myndigheter i Nairobi gir innsikt i alternative måter å fremme inkluderende utvikling på i et omfang som aldri er forsøkt tidligere. Målet var å forstå hvordan Kenyas største sosiale bevegelse for uformelle bosettinger – Muungano Alliance – i dialog med lokale myndigheter oppnådde å gi mer enn 300 000 innbyggere tilgang til grunnleggende tjenester.

SPA

Innledningsvis undersøkte jeg hvordan datainnsamling og kartlegging av uformelle bosettinger som er gjennomført av innbyggerne selv, kan føre til bedre levekår med tilgang til tjenester for folk som bor i slummen. Det innebærer å forstå hvilke strukturelle hindringer uformelle bosettinger står overfor. Jeg brukte deres Mukuru Special Planning Area (SPA) for å få innsikt i hvordan . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement (69kr)