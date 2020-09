Den største narcissisten i rommet

HOPPET AV: Tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton skynder seg å forme sitt ettermæle, og sikrer seg samtidig rikelig med fiender med sine avsløringer fra Det hvite hus.

The Room Where It Happened

Det passer best å bli forfatter når alt ligger ferskt i minnet, mener Trumps avgåtte sikkerhetsrådgiver John Bolton. «Spesielt gjelder dette folk som akkurat har forlatt en regjeringspost.» Bolton skrev dette i en omtale av memoarene til tidligere forsvarsminister Gates. I The Room Where It Happened bruker han ordene for å forsvare at han selv skriver bok. Rommet han sikter til, er selvsagt Det ovale kontoret i Det hvite hus, der verdens mektigste mann styrer. Han skriver fra maktens sentrum.

Applauderte enhver bombe

Det er en skjebnens ironi at det er John Bolton som står tilbake som den sterkeste kritikeren av det som har foregått i dette rommet de siste årene. For Bolton er hauken over alle hauker i amerikansk politikk. Han har applaudert eller regissert enhver bombe som er sluppet, enhver krig, invasjon, opprustning, boikott, trussel, ethvert regimeskifte som er utført for å styrke Amerikas makt i verden siden han på 70-tallet ble aktiv i Washingtons maktsirkler som elev av den erkekonservative senatoren Jesse Helms. Han har tjent ytre høyresiden av det republikanske partiet siden Goldwater og Nixon.

De andre haukene i regjeringen sliter fjærene av seg i forsøk på å stagge eller styre Trump når Bolton heier frem aggressive tiltak, enten det gjelder å bryte atomavtalen med Iran, trekke tropper ut av Nato-land, invadere Venezuela eller Cuba eller rydde opp på Korea-halvøya. Med Bolton som FN-ambassadør fikk president Bush en FN-hater i verdensorganisasjonen.

Trumps smålighet matches av Boltons skryt.

Utfordringen med «aktuelle» biografier som Boltons eller samtidspolitisk litteratur generelt er at de naturlig kommer med formålet å forme forfatterens ettermæle, en egeninteresse i å påvirke folks oppfatninger før andre perspektiver får satt seg i presse og hos historikere. Winston Churchills uttalelse om at historien ville fare vel med ham fordi han selv kom til å skrive den, melder seg ved lesingen av Boltons bok.

Bolton bidrar til formingen av en historie som ennå er i støpeskjeen. Og ingen tid er altså bedre enn akkurat denne tiden, mener han: Når fortellingene tørker på arkene i trykkpressen, har ikke livet i Det hvite hus bak Trump falt til ro ennå. Og Bolton gjør med boken et forsøk på å skrive sitt ettermæle i den strømmen av skittkasting som allerede har startet og som utvilsomt vil øke når Trumps kontroll over partiet eventuelt tar slutt.

Et møte mellom narsissister

Boltons bok er en varslet kollisjon med Donald Trump, et sammenstøt mellom to narsissistiske og selvhøytidelige maktmennesker. De delte mottoet «det er best å slå opp med kjæresten før hun gjør det». Bolton fikk høre det i Det ovale rom og kjente seg igjen. Og da han tok sin hatt og forlot Trumps administrasjon etter 18 måneder som utenrikspolitisk rådgiver, var da også det viktigste temaet hvem som «slo opp først», et tema som er like puerilt som det er futilt. Men ikke for de to.

Det er tydeligvis viktig for Bolton å peke på at han hadde fått mange andre tilbud av Trump før han sa ja til nettopp rådgiverrollen. Han ville styre, og ikke bare videreformidle andres beslutninger. Sannheten er at han ville ha en betydningsfull stilling, med direkte telefonlinje til presidenten, samtidig som han måtte unngå stillinger som krevde godkjenning av Kongressen som han var redd ville kunne være ubehagelige. Ofte kommer han inn på situasjoner der hans anbefalinger blir «stjålet» av Trump, som så skryter av at det er han selv som har funnet på dette eller hint. Trumps smålighet matches av Boltons skryt.

Som sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus kunne han briske seg med å ha en stab på 430 analytikere. Han hadde direkte tilgang til presidenten. Hans styringsmuligheter over verdens mektigste var ufattelige. Men selv i førersetet måtte hauken Bolton ikke bare manøvrere et vanskelig sinn i Det ovale rom («den uberegnelige [erratic] Trump»), men også sikre seg støtte i sin egen stab for enhver politikk og ethvert bytte han jaktet på. Han fikk raskt kastet nærmere hundre av rådgiverne som bremset planene hans. Han hadde forhandlet seg frem til retten å «hire and fire» i avdelingen. Det gav ham stor makt.

Forsvarte Trump i starten

Hovedutfordringen i Det hvite hus da Bolton ble valgt til den tredje i rekken av sikkerhetsrådgivere for den da bare to år gamle Trump-regjeringen, var ikke Trump selv, mente Bolton tidlig. Han forsvarte sjefen. Nei, det var selve organiseringen av Det hvite hus som ikke holdt mål, mente han.

Man hadde ikke lært å sette pris på eller utnytte presidenten sterke sider, for eksempel hans karismatiske velgerappell som brakte ham til maktens tinde, mente Bolton. «Men jeg tok feil», konkluderer han raskt. Og det er symptomatisk for måten bokens første del er skrevet på, at han kan fremføre drepende kritikk av et stabsmedlem, men snart, ved en enkel helomvending si «jeg tok feil» og slik subtilt vende kritikken mot sjefen sjøl.

Men utover i boken faller imidlertid masken, og syrlighetene om sjefen blir mer utilslørt. «I am a talker» skryter Trump, og Bolton fnyser av en mann som ikke deler hans syn om at behov for dialog avslører svakhet. Bolton sprer karakteristikker i øst og vest, røper kritiske beskrivelser fra staben, og sikret seg slik rikelig med republikanske fiender i fremtiden.

I The Room Where It Happened har Bolton behørig plassert Trump bak et skrivebord. Et utall ganger kommer han tilbake til dette skrivebordet. Det har til og med et navn: The Resolute Desk. Står det, som ordet indikerer, for fasthet og bestemthet, for handlekraft? Navnet kommer fra tømmeret bordet er laget av: Polarbåten Resolute, som da den ble hugget opp, ga tømmer til tre skrivebord bestilt av britenes dronning Viktoria. Det ene endte opp som sentralt møbel som alle amerikanske presidenter siden er avbildet ved. Bordet blir et symbol som Bolton bruker ironisk overfor en mann han andre steder utilslørt kaller «uberegnelig». Vi ga opp å temme Twitter-bruken hans, bemerker han. Staben måtte bare venne seg til den uberegnelige.

Boltons styringsmuligheter over verdens mektigste var ufattelige.

Sammenlignet med Bolton selv tegnes Trump nærmest som en due. Trump er ettergivende (naiv) overfor Nord-Koreas Kim og Sør-Koreas Moon. Moon har foreslått Trump til Nobels fredspris. Og Trump tenker penger mer enn sikkerhet, mener Bolton. USAs enormt kostbare militæreventyr og utplasseringer rundt i verden, i Korea, Tyskland og Nato-land og de mange hundre basene som særlig sirkler Kina og Russland, skal nå gi inntekter, mener Trump. «Vi skal ha reelle utgifter dekket + 50 prosent», kunne han si. Han er eiendomsspekulanten som nå har verden å spekulere med. «Vi er jo der for dem», støttet Bolton, og Trump grep gledesstrålende argumentet overfor blant annet Sør-Korea. Derfor må Sør-Korea begynne å betale for soldatene som er utplassert der, og for atomvåpenskjoldet som gir garanti mot Nord-Korea.

Men Bolton er imidlertid ikke konsekvent i sin argumentasjon. Når Trump forsøker å myke opp den aggressive politikken overfor Nord-Koreas leder, spør han retorisk: «Hvorfor skal vi sanksjonere et land som ligger 7000 miles fra oss.» Bolton svarer: «Fordi de bygger atomvåpen som kan drepe amerikanere.» Så var det altså ikke «for dem» men «for oss».

Omgikk sensuren

En tredjedel av de 290 sidene av The Room Where It Happened er referanser, kildehenvisninger og bilder. Leseren vil se at det er få direktesitater i teksten. Det skyldes den offentlige godkjenningen bokteksten måtte gjennomgå, forteller Bolton. Noe han var imot, men fant seg i. Sensuren krevde at sitattegn i samtaler med utenlandske ledere og mellom regjeringskolleger skulle fjernes. Og Bolton forsikrer at dette pålegget er blitt fulgt. Derfor oppfordrer han leseren til å late som sitattegnene er der, for teksten er, mener han, ordrett slik de forekommer i boken.

Han har også tatt hevn ved å gi leserne originalkildene i tillegget. Slik tar han siste stikk i konkurranse med en sjef og et system og en person han tydeligvis ikke har mye til overs for. Det er bare to personer som er verre, skal vi tro Bolton, og det er Obama og Biden. Der møtes sikkerhetsrådgiveren og presidenten i enighet.

Bolton mener at demokratene bør tenke over at Trump i en eventuell ny periode vil søke å forme sitt ettermæle på en helt annen måte enn det man i dag kan se for seg. Konservative og republikanere vil finne en slik periode vanskeligere å takle enn demokratene, mener Bolton. Det er vanskelig å vite akkurat hva han sikter til, annet enn at heller ikke konservative og republikanere har så grenseløs stor tillit til den uberegnelige mannen bak The Resolute Desk.