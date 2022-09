Ever Green: Saving Big Forests to Save the Planet

NATUR / Hva med verdens siste fem megaskoger og de som lever i dem? De intakte skoglandskapenes har uvurderlig betydning for klimaet.

Noe av det mest slående når man kommer inn i urskog, er hvor tilstedeværende døden er – forråtnelsen, og med den livet – mangfold i stadig overskytende uttrykk. Livet følger døden, slik døden . . .