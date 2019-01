Den store tænker er trukket op af mølposen

Fafner er fast kritiker i Ny Tid. Bosatt i Tel Aviv.

Ibn Khaldun. An Intellectual Biography Robert Irwin Princeton University Press USA

I den saudiarabiske by Damman bærer et stort butikscenter navnet Ibn Khaldun. I Casablanca er dette navn på et moderne fodboldstadion, og der er næppe nogen by i den arabiske verden som ikke har en gade opkaldt efter 1300-tallets store historiker. Hvilket egentlig er lidt interessant, for han har været glemt og overset i mange år, og er først i det 20. århundrede igen blevet et navn.

Abd al Rahman Ibn Muhammed Ibn Khaldun levede i det 14. århundrede og går for at være en af de største intellektuelle kapaciteter i arabisk historie. Filosof er måske den rette betegnelse, men den veg han selv tilbage fra. Han opfattede sig selv som specialist i hikma, hvilket bedst kan beskrives som de videnskaber der ikke er udsprunget af Koranen og haditherne. Den slags var usædvanligt på hans tid, så han ernærede sig først og fremmest som lovkyndig og rådgiver for en stribe forskellige regenter i Nordafrika, og ved siden af blev han ophavsmand til en historieteori som er kommet i bred politisk anvendelse i moderne tid.

Den sorte død