Den skumle dal på USA’s vestkyst

TECH-ARBEJDER: Anna Wiener lod sig lokke af Silicon Valleys fremtidsløfter og forsøgte at undertrykke sine modstandsimpulser, indtil det hele en dag blev for meningsløst.

Uncanny Valley. A Memoir

Enhver, der skal søge visum for at komme ind i USA – eller kender nogen, der skal – ved, at de amerikanske myndigheder har fuld adgang til alle ansøgerens elektroniske spor. Inklusive private samtaler på for eksempel messenger. Det er kun en art sarkastisk høflighed, når myndighederne beder om adgang til ens profiler på sociale medier. Den adgang har de allerede, og bruger den, hvis det passer dem.

Gudstilstanden er den indstilling, hvori en arbejder i techindustrien har adgang til alt, hvad du selv har adgang til på din skærm. Vi ved det godt – nu efter adskillige afsløringer af, hvad stater og virksomheder ved om os – altså at den findes, men måske ikke lige, at techindustrien kalder den «gudstilstanden». Men hvorfor ikke, det er på sin vis en oplagt nihilistisk spot fra en industri, der måske nok opererer i skyen, men i den grad er profan.

En svigefuld redningsplanke

Anna Wiener var en frustreret forlagsarbejder i New York, der på trods af uddannelsesmeritter og jobanciennitet stadig besvarede andres telefoner og bryggede kaffe i en selvædende industri. Kulturelt snobberi og 20. århundrede-autoritære ledelsesstrukturer kunne ikke skjule at Titanic var på vej ned, og Wiener ville af. En start-up, der påstod at være optaget af bøger til folket, blev hendes første svigefulde redningsplanke.

Efter en kort, men skæbnesvanger første affære med techindustrien landede hun i Silicon Valley i San Francisco, langt fra sine modkulturelle venner og frit svævende i en verden, der var hende både inderligt fremmed og uimodståeligt lokkende. Fuld af selvsikre millennials med millioner af investeringskapital i ryggen. Modsat den verden, hun kom fra, hvor beviselige færdigheder ikke var nogen garanti for at blive belønnet for sin arbejdsindsats, var Silicon Valley et sted, hvor beviselige færdigheder slet ikke var nødvendige for at stige i graderne med raketfart.

Fra den gamle økonomi med dens trættende velkendte undertrykkelses- og udbytningsmekanismer, til fremtidens techøkonomi med dens utopiske fantasier

og lavtærskel- svingdørspolitik.

Uncanny Valley. A Memoir er Anna Wieners tidsportræt af 2010’erne, skrevet som bekendelseslitterær analyse af den socialitet, urbane kultur og politiske økonomi, der voksede frem med og fodrede techindustrien i de år, hvor de fleste af os blev lænket til onlinetilværelsen. Det er på en gang generationsportræt, kapitalismekritik, gentrificeringsanalyse og psykologisk opdagelsesrejse. Bogen er misantropisk håbefuld i sine karakteristikker af de individer, hvis man kan kalde dem det, som befolker og forsøger at tage magten over den nye fremtid – hvor afhængighed fremskrives som noget positivt, og hvor produktivitet er et mål i sig selv, uanset hvad der produceres.