Den samlende kraften i en felles kamp

AKTIVISME: Movement er et lyrisk og vakkert filmet stykke politisk propaganda – med en marokkansk vri.





Holdsworth er forfatter, journalist og filmskaper. Email:

Publisert: 31.12.2019 Email: holdsworth.nick@gmail.com Publisert: 31.12.2019

Movement Nadir Bouhmouch (Marokko og Qatar)

Nadir Bouhmouchs Movement er en vakkert filmet poetisk vandring gjennom tilværelsen til fattige marokkanske landsbyboere som skildrer deres trassige motstand mot en sølvgruve som både stjeler landet fra dem og forgifter jorden med cyanid. Det hele framstår som et skoleeksempel på de mange underrapporterte sakene hvor småsamfunn protesterer mot den rike elitens miljøødeleggelser – og her byr Movement på håp og oppmuntring samt en vrimmel av fargerike personligheter. Men i likhet med flere andre som både skriver manus til og regisserer en og samme film, er Bouhmouch for tett på sitt eget materiale.

Movement on the Road ’96

Filmen begynner i den tørre, støvete og forblåste aktivistleiren på toppen av Alebban-fjellet – en steinete knaus med panoramautsikt over en okerfarget dal og mot fjerne fjell der «Afrikas sjuende største sølvgruve» skjuler seg. I hytter av stein har landsbyboerne holdt vakt her siden 2011: Da stengte de kranen på den nå rustne rørledningen som i mange år hadde ledet det nødvendige vannet fram til sølvgruvedriften.

I 2011 ble jorden i Imider forgiftet av cyanidlekkasjer.

Vannkilden – som er bygget inn i en betongtank – ligger innenfor grensene til Imider, en liten landsby nede i dalen, der innbyggerne har karet til seg et liv. Imider er en fruktbar liten lapp av mandeltrær og byggåkre i et beskyttet hjørne ved ruinene av et fransk kolonifort. Landsbyen opplevde at brønnene gikk tomme for vann etter at man i midten av 80-årene gikk i gang med intens pumpeaktivitet til sølvgruvene.

Den første runden med protester startet i 1996, og det er derfra landsbyaktivistene har hentet navnet til bevegelsen: Movement on the Road ‘96. Martyrer fra den tiden – menn som ble fengslet eller drept i kamper med politiet – nyter fremdeles respekt og beundring. Bouhmouch byr ikke på detaljer rundt hva som skjedde under disse protestene, men tar oss med tilbake til 2011 – da jorden ble forgiftet av cyanidlekkasjer og mandeltrærne visnet, og motstanden blusset opp igjen. Denne gangen tok landsbyboerne saken i egne hender – de stengte kranen som var knyttet til rørledningen, og okkuperte Alebban-høyden.

Historien deres blir fortalt gjennom lokalbefolkningens egne ord, sanger, dikt og lokale tilstelninger, inkludert en herlig vårfest under åpen himmel, der foreldre og barna deres framfører små skuespill innimellom alle talene og visningene av inspirerende filmer om andre miljøaktivister.