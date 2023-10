Den primære åbning mod verden

Hvad er filosofi?

MUSISK LIV / Med Brugen af kroppene og Hvad er filosofi?, vender Giorgio Agamben tilbage til sin tidlige hovedinteresse før den første homo sacer-bog – nemlig til det værende, til sproget, til tanken og det lyksalige liv. Det dreier seg også om der man ér – hvor man på én og samme tid opdager livet (ontologi) og hvordan livet kunne være (politik, det lykkelige liv).

Brugen af kroppene

Forfatter Giorgio Agamben, oversetter Carsten Juhl

THP forlag, Danmark (2019)

I sensommeren 1968 deltog den kun 26-årig unge Giorgio Agamben i et seminar ved den lille by Le Thor i Provence i Sydfrankrig. Det var fremfor noget denne begivenhed hvormed Agamben indledte sin vej ind i filosofiens verden. Agamben genkalder sig en episode herfra: «I Le Thor afholdt Heidegger sine seminarer i en skyggefuld have omringet af høje træer. Nu og da forlod vi byen og bevægede os i retning af Thouzon eller Rebanquet og seminaret fandt da sted foran en lille hytte i hjertet af en olivenlund. Da seminaret nærmede sig sin afslutning og de studerende stimlede sig sammen omkring ham for at stille ham spørgsmål, bemærkede Heidegger blot: ‘I kan se min grænse; men jeg kan ikke.’» (Idea of Prosa, 1995)

Dette blinde punkt som filosoffen ikke selv kan begribe, har siden fungeret som ledetråd for Agamben. Man må forstå forfatterens uvidenhed og gøre den til sin egen i ens forsøg . . .