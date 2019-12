Den postsovjetiske byen hvor dans er politisk

TECHNO-PROTESTER: En dansende protest og dens vekst og fall foran parlamentet i Georgia.





En dokumentarfilm om klubbliv i Georgia, Raving Riot, hadde premiere for et fullsatt 1500 seters auditorium under årets Beat Film Festival i Moskva. Den energiske blomstringen til en ung, kreativ skueplass i den tidligere sovjetrepublikkens hovedstad, Tbilisi, har satt byen på kartet for folk i hele verden, og trass i eksisterende geopolitiske spenninger er ikke Russland noe unntak. Men det var ikke det eneste som trakk moskovitter til Raving Riot, regidebuten til Stepan Polivanov, produsert av det veletablerte uavhengige kollektivet Stereotactic i Moskva. Filmen er sentrert om politiraidene mot Tbilisis største klubb, Bassiani, i mai 2018, som fikk tusener til å protestere foran Georgias parlament ved å danse i trass til dundrende techno. Dette har paralleller til et raid i august 2017 mot Rabitza, en DIY techno-klubb i Moskva, der politiet også gjennomførte hardhendte pågripelser av gjester og ansatte. Men heller enn å svare med kollektiv motstand stengte Rabitza ganske enkelt – og moskovittene ønsket å se hva det var i situasjonen i Georgia som gjorde en offentlig motstandsbølge mulig.

Klubbkultur

Raving Riot strekker seg over flere deler. De første handler om framveksten av klubbkultur i Georgia mot det svært annerledes bakteppet til et konservativt og ikke særlig urbanisert samfunn (opptak fra landsbygda framhever den avvikende techno-kulturen, som vanligvis er knyttet til industri, men s

