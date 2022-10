Notat om den nye økologiske klasse

MILJøKAMP / Selve naturens produktivitet må regnes inn – andre arter, økosystemer, jordsmonn, atmosfæren og havet. Dette ble Bruno Latours siste bok.

Bruno Latour gikk bort søndag 9. oktober etter et lengre sykeleie. Vi har mistet en stor tenker, som forsto hvor slaget står i vår tid: at all politikk er blitt økologisk og at all vår tilegnelse og formidling av kunnskap krever at vi kommer ned på jorden. Vi må forstå våre komplekse omstendigheter.

Økologi er blitt en del av alt politisk liv, selv der – eller særlig der – hvor den er fraværende eller blir neglisjert. Selv om vi alle er vevet inn i økologien gir det mening å snakke om den økologiske klassen, nettopp som alle som bryr seg om økologien og prøver å lære av den.

Den unge danske sosiologen Nikolaj Schultz jobber med det han kaller geososiale klasser, ved . . .