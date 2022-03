Den moralske forestillingen om fellesgoder

DET GLOKALE : Borgerråd kan revitalisere Europa. Deres suksess avhenger både av at de kan styrke EUs deltagende politiske prosesser, og av større lydhørhet overfor borgernes lokalsamfunn. Vi ser her på hvordan det første «European Commons Assembly» ga mulighet for opplysningsbaserte politiske reformer i fellesskap – basert på sosial og økologisk bærekraft.

Med forfatteren David Hammerstein

I mai 2016 stemte Europaparlamentet over en endring for å «anerkjenne energi som et fellesgode» som en del av en rapport om desentralisert lokal produksjon: «Ny avtale for energiforbrukere». Selv om endringsforslaget ble nedstemt med 298 stemmer mot 345 stemmer, viser denne avstemningen at nesten halvparten av Europas demokratisk valgte representanter ser energi som et felles gode.

Endringen ble foreslått av Commons Intergroup, en del av Europaparlamentets gruppe for «felles varer og offentlige tjenester» – altså medlemmer av Europaparlamentet fra ulike politiske grupper, hovedsakelig De Grønne og Det forente venstre (GUE/NGL) samt flere medlemmer av Socialists & Democrats Group (S&D).

I midten av november 2016 ble borgerrådet European Commons Assembly arrangert i samarbeid med Commons Intergroup fra Europaparlamentet, for å fremme etableringen av kreative institusjoner og politiske alternativer, fra lokalt til europeisk nivå. I innkallingen til forsamlingen skrev borgere fra hele Europa: «Vi oppfordrer regjeringer, lokale og nasjonale, samt EU-institusjoner til å tilrettelegge for borgerråd, for å eliminere barrierer og hindringer, for å åpne opp dører for borgermedvirkning, og å prioritere det som er best for fellesskapet i all politikk.»[1]

Borgerråd i Europa

I dag handler imidlertid de dominerende diskursene som gjennomsyrer alle politiske diskusjoner i EU, om økonomisk vekst, konkurranseevne og effektivitet. Det meste av EUs politikk er konsentrert om makroøkonomiske indikatorer og promotering av store kommersielle . . .

