Den moderne politiske løgnen og den politiske lyvekunsten

ESSAY Hvordan kan det ha seg at noen politikere kan lyve så mye de vil, som president Trump, og samtidig bli oppfattet som sannferdige av velgerne sine? Vi ser på hvordan filosofen Hannah Arendt definerte forskjellen mellom den tradisjonelle og den moderne løgnen, som forskjellen mellom å skjule og tilintetgjøre. Og hvordan sannheten kan fingeres fordi man kan fingere virkeligheten.

Siden Donald Trump inntok embetet som USAs president, har artikkel etter artikkel blitt skrevet om løgnene hans: ifølge Washington Post utgjorde de innen utgangen av sommeren 2018, intet mindre enn 4229 [18 000 ‘false or misleading claims’ i løpet av 1170 dager, skriver avisen 14. april 2020, red.anm]. Samtidig er han president med stor «sannhetskapital». Av velgerene sine blir han ikke sett som en løgner i det hele tatt, men tvert imot som en etterlengtet sannferdig politiker – som en som sier det ingen annen politiker tør. Jo oftere han blir tatt for å lyve, og jo flere artikler og lister som blir opprettet over løgnene hans, desto sterkere synes denne sannhetskapitalen å vokse seg i tilhengerenes øyne.

Når vi idag diskuterer fake news, alternativa fakt» og løgner i politiske sammenheng, glemmer vi ofte at løgner og hemmeligheter alltid har vært en del av det politiske spillet – det romerske konseptet arcana imperii refererer for eksempel til imperiet og makten som noe hemmelig, noe som skjuler seg selv. Men man glemmer også at sannhet i politiske sammenhenger kan bety noe mer enn fakta, hvis du med fakta mener sannheter som har med saksforholdene å gjøre. Å lyve, skjule, forvrenge eller benekte sannheter har alltid vært politiske verktøy – uansett hvor umoralsk du måtte anse det for å være. Å være en «sann» politiker er ikke nødvendigvis det samme som å holde seg til fakta.

«La oss ikke glemme», skrev filosofen Hannah Arendt, «at det ikke var menneskelig synd som fikk løgnen til å krype inn i politikken. Nettopp derfor er det også usannsynlig at moralsk harme vil få det til å forsvinne.» Det er ingen tilfeldighet, hevder hun, at løgner er en del av politikken, og at de ofte blir sett på som et nødvendig og rettmessig, politisk verktøy. Løgner og politisk handling står i et intimt forhold til hverandre.

Arendt definerer på sin side politisk handling som fødsel, begynnelse og initiativ. Politisk handling setter historien i bevegelse på uventede måter, det er den uforutsette begynnelsen på noe nytt – en begynnelse som ikke kan forklares fullt ut av handlingene og historiske hendelser som går foran den.

Men handling i den forstand, som begynnelse og fødsel, tar ikke utgangspunkt i et vakuum – det er ikke en begynnelse ut av ingenting (ex nihilo). Vi handler alltid i en historisk og politisk sammenheng som allerede er der. Derfor, for å gjøre plass til våre handlinger, «må noe som allerede var der fjernes og ødelegges, tingenes tidligere tilstand forandres.» Det ville vi ikke vært i stand til hvis vi ikke, i det minste i fantasien, beveger oss til andre steder og forestille oss en annen verden. Det vil si å benekte virkeligheten som den er, og de faktiske omstendighetene som er gitt i dem.» Med andre ord er den bevisste fornektelsen av faktiske sannheter – evnen til å lyve, og evnen til å forandre fakta, evnen til å handle – bundet sammen. de oppstår fra samme kilde: fantasiens kraft.»

Uten evnen til å si «ja» eller «nei» – ikke bare til uttalelser og påstander, men til virkeligheten, «til ting som de er gitt, utover konsensus og ikke-konsensus, til våre sensoriske organer og kognitive evner» – ville det ikke være mulig å handle. Og handling, hevder Arendt, er «selve den tingen politikken består av.»

Evnen til å lyve, og evnen til å forandre fakta, evnen til å handle – er bundet sammen.

Totalitarisme

Evnen til å lyve og evnen til å handle politisk går dermed ut av samme kilde, nemlig vår fantasi – eller hva filosofen Immanuel Kant kalte «innbildningskraften». Det var fra denne ideen om løgner og politisk handling at Arendt analyserte fascismen som en bevegelse som brakte inn en innovasjon, en mutasjon, i de politiske løgnenes historie.

Hennes originalitet i boken Totalitarianismens opprinnelse består nettopp i dette: I stedet for å analysere totalitære regimer basert på det ideologiske innholdet i deres doktriner eller som en spesifikk, autoritær form for politisk styring, argumenterte hun for at totalitarismens særegenheter må forstås fra det hun kaller «den moderne politiske løgnen».

noen politikere kan styrke bildet av seg selv som sannferdige ved å lyve.

Det Arendt mener med den moderne, politiske løgnen er ikke det samme som noe falskt og feilaktig, eller å bevisst holde tilbake, forvrenge eller nekte fakta. Det kan ikke engang forstås, som man vanligvis forstår løgner, i motsetning til sannhet. Den moderne politiske løgnen er noe helt annet: man kan se det som en måte sannheten blir satt i spill i politikken på, og som en måte politikk investerer i sannhet på. Det er nettopp derfor det også er et viktig og interessant begrep i dag, som kan belyse hvorfor noen politikere paradoksalt nok kan styrke bildet av seg selv som sannferdige ved å lyve.

Sofister

Arendt diskuterte først den moderne politiske løgnen i sine totalitære former. Men hun hevdet også at den har mange ansikter og kan fremtre i ikke-totalitære versjoner selv i demokratiske land. For eksempel, i essayet «Lying in Politics», diskuterer hun hvordan en ikke-totalitær variant av den moderne løgnen oppsto på 1960- og 1970-tallet i USA, da PR-agenter, spillteoretikere og problemløsere ble hentet til Washington for å administrere Vietnamkrigen.

Hva betyr da den moderne politiske løgnen? Hun prøver å svare på dette spørsmålet allerede i åpningskapittelet om totalitarianismens opprinnelse, ved å minne om «at sannhetens posisjon i verden er svært usikker». Her definerer hun den moderne løgnen ved å spore en forskjell mellom den gamle og moderne sofister (sophistiator). Mens antikkens sofister nøyet seg med «argumentets forbigående seier, på bekostning av sannheten», står det mer på spill i det moderne sofisteriet. Den moderne sofisten søker «en mer varig seier på bekostning av virkeligheten selv».

Hvis antikkens sofister benektet individuelle fakta, tilfredse med en kortvarig og forbigående seier over sannheten, prøver deres moderne slektninger i stedet å forvandle løgnen til en varig, fiktiv virkelighet.

Det som var karakteristisk for fascistisk propaganda, skriver hun i essayet «The Seeds of a Fascist International», var nettopp dette: «den var ikke fornøyd med å lyve, men prøvde bevisst å gjøre sine løgner til virkelighet. […] Ingen var forberedt på en forfalsket virkelighet som lyver.»

Det er derfor den moderne løgnen ikke kan forstås som løgn, unøyaktighet eller bevisst fordreining av fakta. Snarere må det forstås som et spesielt forhold mellom politikk, virkelighet og sannhet – eller rettere sagt, som en uventet begynnelse, en innovasjon, i denne relasjonens historie. Den fascistiske ideologien og propagandaens innhold var ikke i seg selv nytt – men den «totalitære organisasjonen», som gjør løgner til en fiktiv, men operasjonell og varig virkelighet, var noe uventet:

Den totalitære organisasjonens form er – er i motsetning til bevegelsenes ideologiske innhold og propagandaens slagord – noe helt nytt. De er ment å oversette bevegelsens propagandaløgner, spunnet omkring rundt en sentral fiksjon – jødenes konspirasjon, trotskistene, 300 familier og så videre – til en fungerende virkelighet. Så selv under ikke-totalitære omstendigheter bygges en gruppe der medlemmene handler og reagerer i samsvar med reglene i en oppdiktet verden.

Naziregimets og Sovjetunionens leire

Man kan forstå denne operasjonen, der løgner blir forvandlet til en organisert fiktiv verden, som en bestemt måte sannheten blir satt i spill på i politikken.

Eksemplet som Arendt vender tilbake til er naziregimets konsentrasjonsleir og Sovjetunionen. Leirene ble oppfunnet som «laboratorier» hvor de utførte «eksperimenter med eller rettere mot virkeligheten». Slik sett var deres rolle i de totalitære regimene å etablere isolerte soner, utenfor den motstridende, konfliktfylte og ustabile verden. Disse regimene oppstår «mennesker imellom», gjennom spontane interaksjoner, kommunikasjon og handlinger utenfor enhver kontroll.

I disse sonene blir politikken sann, og regimet legitimert: innbyggerne i leirene ble snart til levende verifikasjoner av propagandaens teser. Totalitærismen utnytter dermed den gamle forståelsen i vestens sannhets-tradisjon som en kamp mellom tanke og ting (adaequatio rei et intellectus), til et punkt hvor sannheten helt mister sin mening, og ingen forskjell kan gjøres mellom sant og usant innen politikkens felt. Det betyr at en setning eller tanke er sann hvis den er i samsvar med virkeligheten – hvis den gjengir virkeligheten riktig, som den er.

Fra denne erkjennelsen konkluderte totalitærismen med at . Vi trenger ikke å vente til virkeligheten avslører seg selv og viser oss sitt sanne ansikt. Vi kan bringe frem en virkelighet hvis strukturer vi vil kjenne fra starten av, siden den helt og fullt er skapt av oss selv. Med andre ord, overbevisningen bak enhver totalitær omdannelse av ideologi til virkelighet er at den vil bli sann enten den er sann eller ei.

Mellom å skjule og tilintetgjøre

Hvis den tradisjonelle politiske løgneren var tilfreds med å nekte individuelle fakta, innebærer den moderne løgnen i stedet et mer eller mindre fullstendig tap av virkelighet, en fornektelse av hele den faktiske virkeligheten – samtidig som denne operasjonen paradoksalt nok legitimerer ideologien. Dette er den moderne løgnerens kunst, enten det er en totalitær eller ikke-totalitær variant: det er kunsten å gjøre politikken sann, ved å gjøre løgner til virkelighet.

Det er nettopp derfor, sier Arendt, at fascismen ikke kan takles ved å påpeke at den er en løgn. Å diskutere sannhetsgehalten i dens uttalelser ville være som å diskutere med en potensiell morder om hans fremtidige offer lever eller ikke, men å helt glemme at mannen kan drepe og at morderen, ved å drepe den aktuelle personen, raskt kan bevise at denne påstanden er sann.

Vi kan fingere sannheten fordi vi kan fingere virkeligheten.

Å tro at man kan reagere på en moderne løgner ved å vise at hans påstander er usanne, er ikke bare meningsløst, men spiller ballen over i hans hender, siden den moderne løgneren ikke opererer gjennom logisk, rasjonell debatt, men gjennom de handlingene som gjør politikken sann.

Løgneren, skriver Arendt, «er et handlingsmenneske av natur; han sier det som ikke er tilfelle fordi han ønsker at ting skal være annerledes enn de er – det vil si at han ønsker å forandre verden.» Løgneren drar nytte av det slektskapet mellom vår evne til å handle, for å forandre verden, og «vår gåtefulle evne til å si ‘solen skinner’, når regnet øser ned». Den moderne løgnen er en talehandling, en erklæring, som ikke bare, på et logisk og rasjonelt nivå, benekter visse fakta, og kan motvises. Det er en handling som endrer historiens gang, og dermed blir sann.

Dette betyr at den moderne løgnen oppstår innenfor politikkens domene – det feltet Arendt beskriver som den historiske fødselens og begynnelsens scene. Den beveger seg ikke i en helt rasjonell og logisk sfære, men i sfæren for uventede, plutselige begynnelser – sfæren for initiativ og fantasi. Slik sett utfolder den seg som en egen, alternativ historie.

Faren for den moderne løgnen er ikke at den forvrenger historiske fakta, men at den i stedet, ved å utslette hele den faktiske virkeligheten, erstatter de politiske begynnelsenes historie med en historie som ødelegger dem. Den er et eksperiment, en innovasjon, som erstatter hele veven av fakta som på ukontrollerte måter vokser frem «mennesker imellom» med en organisert fiktiv virkelighet – og dermed, synes Arendt å si, ødelegges også forutsetningen for nye begynnelser i politikken. «Med andre ord er forskjellen mellom den tradisjonelle og den moderne løgnen jevnt over forskjellen mellom å skjule og tilintetgjøre.»

Pentagon-dokumentene

Den moderne lyvekunsten består i dette utbyttet, der en historie av politiske handlinger, fødsel og begynnelse, blir erstattet erstatt av en historie som ligger i begynnelsen – slik at minnet om politikk som begynnelse og initiativ blir utradert. Slik sett er den moderne løgnen ikke bare et kjennetegn på totalitære regimer – i sine ikke-totalitære varianter vises den seg også i demokratisk stater.

Et av Arendts eksempler er de såkalte «Pentagon-dokumentene» som beskriver amerikansk engasjement i Indokina fra andre verdenskrig til 1968. De ble lekket til The New York Times i 1971, midt under Vietnamkrigen, og førte blant annet til den voldsomme debatten som markerte begynnelsen på Richard Nixons fall. Dette til tross for at det de avslørte egentlig ikke var noe nytt, men heller noe som allerede var allment kjent. Sjokkeffekten kom derfor ikke så mye på grunn av innholdet i løgnene de avslørte – som at den amerikanske intervensjonen i krigen skulle ha bestått i å «hjelpe» vietnameserne.

Reaksjonene kom heller fordi de viste at disse løgnene ikke var noe tilfeldig, midlertidig og sekundært, innen rammene av en større politisk strategi. Snarere var løgnene kjernen i den politiske strategien, dens infrastruktur og kunstgrep – og det var dette, snarere enn de enkelte løgnene, som viste seg å være en eksplosiv hemmelighet.

Imageskapere og problemløsere

Arendt analyserer hva Pentagon-dokumentene demonstrerer som en ikke-totalitær variant av den moderne løgnen, på en politisk scene dominert av media. Hun refererer til denne varianten av løgn som «image-fremstilling» og «problemløsning». Image-skaperne var pr-konsulenter, med røtter i reklamebransjen, som kom til Washington fra Madison Avenue. Problemløserne var profesjonelle spillteoretikere og systemanalytikere som kom fra universiteter og tenketanker rundt om i landet.

Oppgaven til pr-konsulentene, på den ene siden, ble nå å lage bilder, et image – som det av USA som en velvillig lege som hjelper sine venner og allierte i kampen mot ondsinnede kommunister – for å kunne «selge» krigen til de amerikanske velgerne. Problemløsere, derimot, fikk i oppgave å opprettholde disse bildene gjennom krigsårene.

Hvis førstnevnte skapte bilder for å selge krigen, var sistnevntes oppgave å skape scenarier, i krigen, slik at krigen selv opprettholdt bildet av en frigjøringskrig, og av USA som en velvillig, hjelpende supermakt. Hva Pentagon-dokumentene avslørte var nettopp dette: hvordan krigens fakta systematisk ble slettet og erstattet med bilder, og hvordan scenarier samtidig ble skapt i den pågående krigen, som gjorde disse bildene sanne. Dette gjorde det igjen lettere å selge «faktumet» til amerikanske velgere. Den moderne løgnen er dermed et slags laboratorium, en mekanisme, som skaper en sann, legitim politikk ved systematisk å ødelegge sannheten.

Moderne vitnesbyrd – en politisk handling

Hva innebærer det å være et sannhetsvitne i denne situasjonen? Arendt hevder at løgneren i politikken har en stor fordel overfor sannhetsvitnet. Som handlingsmann, som en som ønsker å endre historiens gang, er løgneren alltid allerede midt i den politiske scenen. Å fortelle sannheten er imidlertid å ta en helt annen rolle: det er å peke på verden som den er – noe som normalt ikke fører til noen handling i det hele tatt, men kanskje bare til en aksept av status quo. Sannferdighet, skriver Arendt, «har aldri blitt regnet blant de politiske dyder, nettopp fordi det bidrar så lite til faktisk politisk aktivitet, til å forandre verden og våre levekår.»

Men når det gjelder den svært moderne løgnen, fremstår det annerledes. Ettersom den skaper fiktive verdener, blir det å fortelle en sannhet et vitnesbyrd innenfra løgnen. Det som står på spill i en slik sannhet er ikke individuelle fakta, men snarere den vanlige, historiske virkeligheten vitnet selv befinner seg i. I en slik situasjon blir sannferdighet som sådan en umiddelbar politisk faktor, med eksplosiv kraft. «Når alle lyver om alle ting som er viktige, har sannhetsvitnet, enten han vet det eller ikke, begynt å handle. Han har også gått inn i politikken, fordi hvis han, mot alle odds, overlever, har begynt en endring i verden.»

Moderne vitnesbyrd i seg selv blir en handling, hvor apolitisk det enn måtte være, bare ved å introdusere sannhet i en situasjon der den har blitt slettet. Men det er selvfølgelig, som Arendt antyder, en handling som har sin pris i form av risiko: siden løgneren er fri til å forme sine fakta i henhold til politiske interesser og forventninger, vil han virke mer overbevisende og troverdig enn den som snakker sant, som kanskje snarere fremstår som en gal løgner.

Trumps valgkampleder

Samtidig er den moderne løgnen noe som stadig gjenoppfinner seg selv – og Arendt rakk aldri å tenke på hvordan den kan mutere i en situasjon der selve sannheten kan få en umiddelbar og eksplosiv politisk eksplosiv kraft.

«Jeg pakker og selger ham som en outsider», forklarer Roger Stone – en av Trumps valgkampledere og den som oppfant sangen «Sannheten kan ikke skjules lenger, sett henne i bur, sett henne i bur!» om Hillary Clinton. I hvilken virkelighet går den løgnen i oppfyllelse? Når verden kan forvandles til sirkus, karneval og opptog? «Politikk er showbusiness for stygge folk», sier Stone, som i utgangspunktet ønsket å bli skuespiller og er beskrevet som en mørkets fyrste av sine fiender – kanskje ikke så mye fordi han, som det blir hevdet, «mangler sjel», men fordi han vet noe om hemmeligheten som styrer imperier.

Å lyve, skjule, forvrenge eller benekte sannheter har alltid vært politiske verktøy.

Stone vet at å si sannheten er en risiko. Du kan selge noen som har hatt en gjeld på milliarder av dollar – som har mistet sine kasinoer til banken – som en risikotaker. Stone vet hvordan man skaper en løgner i en mediesammenheng ved å frigjøre «sannhetskapital». Det var ikke ved å lyve, men ved stadig å bli avslørt som løgner, at Trump «blir sann» – eller i Stones ord, å bli «den eneste som bryter den rådende orden, når alle andre er i favør av status quo».

Det er bedre å være beryktet enn ukjent

Hvis noen vet, er det selvfølgelig Stone – som knapt 20 år gammel sto bak Nixons gjenvalgskampanje; den samme Nixon hvis fall begynte med Pentagon-lekkasjen. Ironisk nok, siden disse dokumentene ikke engang dekket perioden da Nixon var ved makten. Hvis løgnen som ble avslørt i Pentagon-dokumentene var en mekanisme som erstattet fakta med bilder, som solgte bedre hvis de ble sanne – så vet lobbyisten Stone at når virkeligheten har blitt bilde, er det i stedet sannhetsvitnet, som snakker «direkte» til folket, hinsides bilder og gjennom Twitter, som kan selges: «Jeg var som en jockey på jakt etter en hest. Du kan ikke vinne uten hest.»

Det politiske spranget Stone søkte og fant vinner i en verden hvor det hele tiden går an å fremstå som en gal og syk løgner, som den som alltid tør å ta risikoen, utover ethvert bilde – i en virkelighet som har blitt direktesendt kasino og ren underholdning. «Tror du virkelig at folk skiller mellom politikk og underholdning?», spør Stone retorisk og beviser sitt resonnement ved å bekrefte ordspråket «det er bedre å være beryktet enn ukjent». Når imperiet er i ferd med å falle, kan det – i hvert fall i et øyeblikk – bevare sin legitimitet ved å bli et show og ren underholdning.

Å bevare sin virkelighet

Sannhet utgjør motstand og en grense for politikk, en utside som ikke kan kontrolleres fullstendig. Samtidig er den også noe som samtidig kan gi legitimitet nettopp til politiske interesser, strategier og aktører; samtidig som den kan ødelegge deres virkelighet, deres faktiske politiske innflytelse. I Sofokles› drama er det gjennom sin sannhetssøken kong Ødipus ønsker å legitimere sin makt, men det han finner er noe som ikke bare styrter ham fra makten, men som sønderriver den verden han har hersket over. Sannheten, skriver filosofen Gilles Deleuze, er ikke noe vi søker fordi vi vil ha det – det er heller noe du må gjøre plass til, mot din vilje. Sannheten er «prøvestenen» Sokrates insisterte på at politikken stadig måtte bryne seg på – for å overprøve og bevare sin virkelighet.