Den europeiske sannhet

50 ÅR SIDEN / Det er innlysende at den som er kommet lengst rent våpenteknisk, også har den rette Gud og den riktige religion – hvite kolonisatorer hadde den eneste sanne tro.

Fra Orientering 50 år siden.

For to tusen år siden levet det i Palestina en rabbiner og tømmermann som het Joshua, og som var kommet fra himmelen til jorden for å frelse verden. Hvilken verden? Verden er selvfølgelig vår verden, den er oss. Vel, verden annammet Joshua og ble kristen, det vil si at den antok kristendommen som sin offisielle religion.

Dette var den første verden.

Land som frembrakte verdenshistoriske høydepunkter av kultur, tusen år før europeerne var krøpet ned av trærne

Siden ‘oppdaget’ vi den annen verden. For den var ikke oppdaget før, i alle fall ikke av andre enn av dem som bodde der, og de kunne naturligvis ikke oppdage seg selv. ‘Oppdage’ kan bare de hvite. Og skritt for skritt oppdaget vi mer og mer av nye områder, til slutt oppdaget vi til og med den tredje verden.

Både i den annen og den tredje verden var det meget å hente, både av arbeidskraft og av gull, . . .

