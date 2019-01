Den dødelige soyamafiaen

A Journey to the Fumigated Towns viser forurensningen og utryddelsen som truer Argentinas urbefolkning, forårsaket av soyaindustrien.

http://www.signesdenuit.com Wieczorek er kritiker bosatt i Paris.

A Journey to the Fumigated Fernando E. Solanas Argentina

Solanas’ dokumentarfilm, som ble presentert ved Berlinalen 2018, starter med bilder av illegal snauhogst i et område i Salta-provinsen i det nordlige Argentina. Dette er urskog, og dermed er den fredet, men tusenvis av hektar med over hundre år gammel skog blir felt i løpet av bare noen uker, i hovedsak for å gi plass til dyrking av soyabønner.

Solanas deler filmen sin inn i ti kapitler; det gir klarhet og rytmisk eleganse. Ved å bruke to kameraer – et som filmer omgivelsene, og et som filmer det han gjør, møter og samtaler – skaper han en naturlig gjennomsiktighet; ingen ting på settet blir skjult for publikum.