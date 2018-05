Den bitre arven etter kolonitidens vold

Valdés er forfatter, antropolog og aktivist, og medlem av Women in Black siden 1998.

Jeg blir plukket opp av Faulka på flyplassen i Cape Town. Hun er medlem av Women in Black – et verdensomspennende nettverk av kvinner som har viet sine liv til kampen for fred og rettferdighet. Vi drar umiddelbart til Castle of Good Hope, hvor slaver fra hele kontinentet ble samlet før de ble fraktet videre til resten av verden – den hvite verden. Faulka går i hijab og kjører oss rundt i en leiebil. Hun forklarer meg at konferansen som organiseres av Women in Black, finner sted på slottet – i dag en av byens fremste turistattraksjoner – og valget av møtelokaler er ingen tilfeldighet. Hun og de andre initiativtakerne til konferansen ønsker at vi som utlendinger skal føle på smerten og fornedrelsen som skriker fra veggene. Flere hundre år med slavehandel har preget byen og etterlatt en bitter arv. Møtet starter faktisk med en healing-seremoni hvor noen kvinnelige sjamaner fra ulike etniske grupper ber åndene om tilgivelse og oppfordrer oss til å føle oss forbundet med våre forfedre.

Cape Town offisielt rammet av tørke. Slottet – som ble bygget av Det nederlandske ostindiske kompani – ble et symbol på et av de første kapitalistiske selskapene i verden, hvor nederlendere, skandinaver og tyskere gikk sammen om å kontrollere slave- og krydderhandelen i skarp konkurranse med spanjoler, portugisere, engelskmenn og franskmenn.

Faulka – som er muslim – foreleser i lingvistikk på universitetet i den sør-afrikanske byen Stellenbosch. Hun har klare blå øyne i et brunt ansikt. Hun forteller leende: «Det gjør meg til en typisk borger av Cape Town, for vi er alle en blanding her. Jeg hadde en irsk bestefar som giftet seg med min indonesiske bestemor. Fra ham fikk jeg de blå øynene mine.»

