Den Andre – som et lidende vesen?

FILOSOFI / Wolfram Eilenberger skildrer her kampen fire filosofer – Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand og Simone Weil kjempet for å bli selvstendige mennesker. Boken lykkes godt med å sette dem i sammenheng med de aktuelle begivenhetene de viklet seg inn i og samtidig prøvde å vikle seg ut av.

Wolfram Eilenberger er en bestselgende forfatter og filosof. Han har blant annet undervist på universitetet i Toronto og er åpenbart en dyktig fyr. Han tar for seg de fire filosofene Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand og Simone Weil og setter deres filosofi i sammenheng med hvordan de forholdt seg filosofisk og personlig til den Andre – det vil si til sine omgivelser, filosofisk og eksistensielt.

Simone de Beauvoirs forhold til Simone Weil

Boken åpner med at Beauvoir sitter på Café de Flore og tenker over sitt forhold til andres væren og deres bevissthet . Sartre og Beauvoir ville ikke bare skrive filosofi, de ville også leve den filosofien de skrev. Å være filosof var et totalt, forpliktende prosjekt for dem. Beauvoirs forhold til Weil representerte muligens en enda større utfordring for Beauvoir enn forholdet til Sartre, da Weils eksistensielle prosjekt var enda mer radikalt enn Beauvoirs eget: For henne var Weils totalreligiøse prosjekt et slags nødvendig korrektiv til hennes eget ikke-religiøse prosjekt, men uten at Beauvoir ville . . .