Demokratiets anatomi

FUKUYAMA: Francis Fukuyama er en av verdens fremste demokrati-teoretikere, og i denne boken gis en oppdatert innføring i hans samlede forfatterskap.

Forfatter: Mathilde Fasting Dreyers Forlag , Norge

Statsviteren Francis Fukuyama ble verdens- kjent med debutboken The End of History and the Last Man (1992). Tittelen ble lest bokstavelig og misforstått av mange. Fukuyama mente ikke at historien var over i postmodernistisk forstand, men at den ideologiske kampen var slutt: Framtiden tilhørte det liberale demokratiet. Fukuyama har per i dag utgitt et dusin bøker, og sosialøkonomen og idéhistorikeren Mathilde Fasting gir i denne boken en innføring i forfatterskapet hovedsakelig ved hjelp av intervjuer hun selv og andre har gjort med Fukuyama.

Fukuyama opererer med tre kriterier for hvorfor demokratier er et ideal å strekke seg mot: For det første er det ikke mulig å tenke seg et system som er grunnleggende forskjellig fra demokratiet og som samtidig gir en bedre politisk organisering. For det andre finnes det ikke motsetninger som det demokratiske systemet ikke kan løse. For det tredje tilfredsstiller og bekrefter demokratiet menneskelige behov bedre enn andre systemer.

Sosial konsensus

Sentralt i et moderne demokrati er en velutviklet bruk av naturvitenskap og teknologi som danner grunnlag for industrien og den økonomiske utviklingen, og anerkjennelsen av enkeltmennesket. Utdanning er ikke viktig bare med hensyn til kunnskap, men gir også den enkelte verdighet. I et velfungerende samfunn er sosial konsensus underliggende. Det vil si at det finnes en uskreven tillit til hvordan man skal takle uenigheter, og at man respekter løsningene på disse. Dette gjør samhandling mellom borgere og byråkrati mer smidig, og «reduserer transaksjonskostnader», for å si det med Fukuyama. Et slikt moralsk fundament vil ikke være bygget på økonomisk rasjonalitet, men på tradisjon og praksis. Følgelig vil innvandring alltid være en utfordring for velfungerende stater.

Tap av status gir populisme

Et problem med den politiske retorikken de senere årene er populisme. Det er vanlig å anta at oppslutningen om populistiske bevegelser kommer fra ressurssvake og de med lav sosial status. Fukuyama mener det snarere er de som har opplevd tap av status, som slutter opp om populistiske bevegelser. Mennesker som stadig får høre at de tilhører en privilegert gruppe, men som ikke selv opplever sin situasjon slik.

Et annet problem er identitetspolitikken som venstresiden lanserte med den intensjon at ingen skulle bli støtt. Venstresiden foretrakk minoriteter framfor marginaliserte grupper i eget land, og mistet derfor kontakten med disse velgerne. Identitetspolitikken er nå blitt kidnappet av høyresiden i flere land som med utgangspunkt i nettopp identitetspolitikk lanserer nye ekskluderende definisjoner av hvem som er «folket».