ISRAEL/UKRAINA / Støtte til våpen til Ukraina og støtte til Israel henger sammen. Alle som på ulike måter støtter opp om den vestlige ekspasjonsplanen med støtte til Ukraina i den pågående krigen, støtter i praksis de vestlige hegemoniplanene, som muliggjør Israels folkemord.

Israel er eneste land i verden som i vårt århundre har fått lov til å stenge inne 2,3 millioner mennesker i en eneste stor konsentrasjonsleir, uten tilgang til strøm, vann og mat, og som sakte, men sikkert vil tørste og sulte befolkninga ihjel.

Israel er eneste land i verden som får lov til å bombe sykehus med kritisk skadde pasienter.

Israel er eneste land i verden som får lov til å bombe FN-skoler, kirker, moskeer hvor titusener av flyktninger har søkt tilflukt.

Israel er eneste land i verden som får lov til å drepe og skade flere hundre FN-ansatte sykepleiere og leger.

Israel er eneste land i verden som får lov til å drepe titalls journalister.

Alt dette i løpet av en drøy måned.

Og hvorfor kan israelerne gjøre dette uten at det får noen konsekvenser for dem?

USA–Israel

USA donerer hvert år 3,8 milliarder dollar i støtte til Israel, hovedsakelig våpenstøtte. Etter at Israel hadde begynt å bombe Gaza, la Joe Biden fram et forslag til Kongressen om en ny våpenpakke, som han argumenterte for at var nødvendig for å «styrke USAs sikkerhet». I dette forslaget lå 16 milliarder dollar til Ukraina og 14 milliarder dollar til Israel. Så når Biden selv i argumentasjonen framfører betydningen av å se Israel og Ukraina som en del av «amerikansk sikkerhet», er det kanskje på tide at også vi ser disse to landene i sammenheng?

Israels mål er sannsynligvis å annektere hele Vestbredden og Gaza. Dette er klart blant annet fra kart som Israel selv har publisert på egne offisielle sosiale medie-nettsider, hvor Israel er tegna inn som eneste land, og Gaza og Vestbredden ikke fins lenger. Den israelske administrasjonen har siden 1967 kalt Vestbredden for ‘Judea . . .

