De uforente stater

DIE UNVEREINIGTEN STAATEN. Das politische System der USA und die Zukunft der Demokratie

POLITIKK / USA har med sitt topartisystem utviklet seg på drastisk vis til en splittet kulturkampnasjon.

Er det mulig å lege et deformert, kriserammet demokrati? Normalisere et samfunnsmessig polarisert system med enorme institusjonelle utfordringer? Råder dette demokratiet over nødvendige selvkurerende krefter?

Hvem snakker vi om? Ingen selvfølge i dagens politiske leie, men her dreier det seg altså om USA. Det internasjonale forskningsinstituttet Varieties of Democracy regnet i sin rapport fra 2022 USA til de 33 statene der demokratiet mellom 2016 og 2021 har tatt mest skade og nå er en hårsbredd fra å miste sin status som liberalt demokrati.

Hvordan det skjedde, og hvordan fremtidsscenarier ser ut– dette handler

Stephan Bierlings bok om: Die unvereinigten Staaten. Das politische System der USA und die Zukunft der Demokratie. Bierling er professor i internasjonal politikk og transatlantiske studier ved universitetet i Regensburg.

Den amerikanske grunnloven

Boka fungerer i all sin detaljrikdom nærmest som oppslagsverk, uten at utviklingslinjen går tapt. Bierling åpner med begrepet «moderasjon som kjerneprinsipp». Forfatterne av den amerikanske grunnloven . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram