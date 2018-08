De sovjetiske blomsterbarna

I en tid med økende politisk polarisering mellom Russland, Europa og Vesten, er det en populær forestilling i mediene at russere er en annerledes art – både krigerske og korrupte. Det mange kanskje ikke vet, er i hvilken grad dissentere fortsatt finnes i Russland, ofte eksemplifisert i unge subkulturer knyttet til musikk og mote.

Tanken på at det fantes hippier i Sovjetunionen kan virke bisarr, men Russland er et stort land med en stor sjel, og toleransen for ulike livsholdninger er kanskje en av landets best bevarte hemmeligheter. Ikke alle russere i dag er ivrige kirkegjengere eller skrevne medlemmer av det Putin-lojale partiet Forent Russland – like lite som hver Sovjet-borger var kommunist eller arbeidet på et kollektivbruk.

Hippiebevegelsen under Bresjnev

På vei gjennom et ubestemmelig landskap starter Terje Toomitsus betimelige dokumentar Soviet Hippies. «Vi vet ikke hvor vi går, men vi vet nøyaktig hva vi løper fra,» hører vi en kvinne fortelle, mens vi ser kornete fargebilder av en gruppe unge mennesker med rufsete hår. Toomitsu graver seg bakover i arkivene for å avdekke sjeldne opptak av sovjethippier på 1960-tallet, når hun begir seg med på en dagsaktuell rundreise fra Estland (som den gang var en del av Sovjetunionen og ikke et EU-land) til Moskva, sammen med veteraner fra den sovjetiske hippiebevegelsen. Vi møter den første av dagens protagonister sittende i lotusstilling, mens han ruller noe som likner en joint på en gammel sovjetisk bok med tittelen «Hippie Slang». Selv om det kan fortone seg litt corny, får vi umiddelbart inntrykk av at dette er et tilbakeblikk fra de som egentlig aldri forlot hippiebevegelsen.

Da musikken begynte å inspirere til opprør blant ungdom i den vestlige verden sent på 1960-tallet, ble vibrasjonene fanget opp bak jernteppet, der ungdommer – som overalt fristes av forbuden frukt – lyttet i hemmelighet til europeiske radiostasjoner. På denne måten tok de del i den vestlige rockverdenen.

Filmen er en påminnelse for alle som tror at historien om dagens Russland er endimensjonal og bare handler om Putin.

Hvor stemningsskapende denne musikken var, og hvordan det revolusjonerende budskapet i tekstene (som knapt ble forstått) ble mottatt, blir forklart av de som tok del i hippiebevegelsen og som nå er i 70-årene. Karakterer med navn som Old Long (fra Moskva) bemerker at «den overstyrte lyden begynte å riste i vår kollektive bevissthet», samtidig som klipp fra sovjetiske opptak, datidens psykedeliske tegneserier og tidligere usette 16mm hjemmefilmer benyttes for å gjenskape disse uvanlige årene, av konvensjonelle historikere betegnet som «stagnasjonsperioden» under Bresjnev.



