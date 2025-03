De moralske seierherrenes historie?

La Y stå. Om kampen for å bevare Y-blokka

ARKITEKTUR / o ledende skikkelser innenfor aksjonen for å bevare Y-blokka har nå utgitt en bok på 431 sider med engasjement, og ofte sinne. Den internasjonale reaksjonen på norsk rivningsvilje mante den gang til mange ettertanker.

«Jeg ser at den har symbolverdi. Men jeg syns det finnes penere bygg enn Høyblokka. Jeg gjør det», uttalte statsråd Rigmor Aasrud i november 2011. Bygningen er blitt stående ubrukt siden terroraksjonen 22. juli 2011, mens de tilhørende bygningskroppene Y-blokka og S-blokka er revet. Nå foreligger et kombinert kampskrift for en tapt sak og en dokumentasjon av en folkeaksjon for å bevare Y-blokka, som er et betydelig arkitektonisk monument innenfor norsk modernisme.

Boken . . .

