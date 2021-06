Dette skrift er en tanke, jeg har kredset om længe. Ja, velsagtens næsten siden pandemien ramte os tilbage til marts 2020. Da den første forbløffelse havde lagt sig, begyndte jeg at få andre tanker og fornemmelser. En fornemmelse af at tiden også var noget særligt og kunne byde på noget, vi – eller i al fald jeg – ikke tidligere havde bidt mærke i. Jeg har således gentagne gange haft en oplevelse af at stå en anelse ved siden af de meninger, jeg ellers har hørt om pandemiens tid: At pandemien tog vores frihed. At den indskrænkede os og gjorde vores handlerum mindre. At den skabte unødvendigt bureaukrati og udstillede borgernes underdanighed over for myndigheder. At pandemien i det hele taget er noget forbandet lort og bare skal forsvinde, og at det kun kan gå for langsomt.

Det har været den slags ytringer, jeg mest har mødt og fortsat møder her i disse stunder, hvor det danske samfund gradvist begynder at åbne påny. Men sådan har jeg ikke selv haft det. I al fald ikke kun. Nu vil jeg prøve at sætte nogle flere ord på den følelse.

Den sorte død delvist lagde grunden til renæs- sancen.

Ja, der er millioner af døde verden over og flere tusinde kommer til på daglig basis, nu hvor flere af verdens folkerige nationer er yderst hårdt ramt. Ja, der er mange syge fortsat – også alvorligt syge. Ja, der er konkurser og økonomisk ruin. Ja, der er en voldsom regning der skal betales fremover – ikke bare foranlediget af skrantende økonomier men måske også fordi en hel generation er ramt af mistrivsel og psykisk deroute. Men lad os nu for en gangs skyld dvæle lidt ved de mere positive aspekter ved corona, se på det glædelige, det overraskende og alt det jeg ikke anede kunne finde sted, førend verden blev lagt ned af en virus.

Afbrydelsen skabte samhørighed

For mig tror jeg at forbløffelsen blev erstattet af fascination kort efter pandemiens komme, måske få dage efter den danske nedlukning i marts 2020. Jeg følte en fascination over de indtryk, som den nye situation kastede af sig. Til at begynde med var det måske selve mærkværdigheden, der fascinerede. At dette var anderledes. Et afbræk fra det vante. Blot det ikke at skulle det sædvanlige, eller ikke at skulle det på den samme måde – afstedkom noget dragende. Samtidigt meldte flere følelser og tanker sig på banen. En af disse var oplevelsen af samhørighed.

Vitus spiller klaver. Hugo laver matematik. Laura tysk. Jeg hjælper hende med kemiforsøg

i køkkenet.

I første omgang var der en samhørighed med det nært omkringliggende, med de nærmeste mennesker. Jeg havde en klar oplevelse af, at corona bragte mig tættere på min familie. At vi fik en ny form for fælles fodslag. I hjemsendelsens hverdag opstod nye fællesskaber og en ny forståelse af hinandens hverdag. Jeg fik mere viden om mine børns skoleliv, da jeg måtte assistere med lektier og Zoom-opkoblinger. Jeg fik et bedre og mere nuanceret indtryk af min hustrus arbejde, da hun udførte det delvist hjemmefra, og jeg dermed ikke kunne undgå at overhøre samtaler, møder og kollegiale drøftelser. Også de lærte mit arbejde at kende – skriverierne, læsningen, samtaler med kolleger. De hører mig undervise de journaliststuderende på Teams. Og de kan se mig gennem webkameraet og bag ved mig står alle filmbøgerne, essays og mine flasker med vodka, Ricard og snaps. Det hele blev en pærevælling af det private og det professionelle blandet sammen.

Vi traf hinanden hele tiden i lejligheden, vi bor i. Den er ganske rummelig og i to plan men ikke større end at vi fem mennesker bestandigt løb på hinanden. Min yngste søn og jeg gik flere gange dagligt ud i haven for at spille fodbold, nogle gange sammen med overboens dreng. Dagene ligner hinanden. Der er så få ting, vi skal. Kalenderen er jo nærmest tom. Det afstedkommer en enkelhed, og det fjerner behovet for koordinering og den logistiske øvelse, det også kan være at leve i en familie. På gode dage tænkte jeg at vi nu har det ligesom de selvforsynende familier, der hjemmeskoler deres børn, må have det. Vitus spiller klaver. Hugo laver matematik. Laura tysk. Jeg hjælper hende med kemiforsøg i køkkenet. Jeg laver omelet. Min kone har en samtale. Min kone klipper Hugo. Vi lever et liv i fællesskab, ikke kun i fritiden men også i den tid der normalt fylder mest, nemlig arbejdstid og skoletid. Det er fælles liv. Det er sådan et familieliv altid burde være. Det gamle var forkert.

Nærværet med familien har dog ikke kun været en strøm af varme følelser. Naturligvis har det været frustrationen over at det kunne være vanskeligt at finde den nødvendige tid til at arbejde, når man nu også skulle være lektiehjælp, hjælpe børnene på Zoom, stille frokost frem og hvad sådan en børnefamilie-hverdag også rummer. Men værre endnu har været de gentagne oplevelser af ikke at slå til som forælder. At have fejlet. At løbet nu er kørt. Det sker, når jeg går min vandring i Universitetsparken. Vi er alene i lejligheden, min ældste søn og jeg. Resten af familien er hos mine svigerforældre denne dag. Men han tager ikke med mig ud at gå. Han bliver foran skærmen. Det gør han det meste af døgnet. Jeg ved, at han er teenager. At jeg sikkert også som teenager trak mig fra familien og helst ville være alene. Ikke desto mindre gør det ondt. Hvad er det for liv, alene der foran skærmen? Hvordan er det, at jeg har fejlet, når han bare sidder der? Vi skulle have været mere sammen, da han var mindre. Jeg skulle have leget mere. Vist ham ting, lært ham noget. Nu er årene gået, og på dage som denne kan det virke som om, vi intet har sammen mere.

De levende vandrer blandt de døde

Det nye nærvær – og måske også det smertelige som følger – får samtidig skabt et nyt blik på ikke bare de nære relationer og familien, men også på mig selv. Det er som om blikket bliver renset for den forurening, som megen aktivitet skaber. Når man laver mange forskellige ting, opdager man ikke så let sig selv. Man rives med. Man er noget for andre. Man har noget, man skal. Man står ikke stille. Alt det forsvinder med coronalivet. Corona skaber dermed også en nærhed for jeg’et i sig selv.

Jeg begynder at gå til det meste. Cyklen lader jeg stå. Intet har jo hast mere. Og i gangen genopdager jeg den nære verden. Jeg går 4 kilometer for at hente et morgenbrød. Det tager en times tid men hvad så? Byen sover stadig, men selv hvis jeg kommer sent afsted, er byen stadig tom. Menneskene er ikke i gaderne. De bliver indenfor. Andre dage kan det pludselig vrimle med mennesker.

Jeg husker en bidende kold dag i februar. Alt er fortsat lukket ned, men på gaderne er her nu masser af mennesker. De går rundt eller de løber, motionerer. Færdes i små grupper, i deres cirkler som myndighederne kalder det.

Vinteren la en ekstra dæmper ned over det hele. Den klare, skarpe frostluft. En luft som man nærmest kan skære sig på. Men også en luft man bliver forfrisket af. Som et brusebad i oxygen. En dag kom sneen. Så indhylles verden i endnu et lag af stilhed. Lyden af foden, der rammer sneen. Jeg begyndte at gå en anden rute på kirkegården. Væk fra stierne og ud mod de områder, hvor sneen ligger. Hvor den knitrende lyd kan komme til orde. Vi går rundt der. Menneskene. De levende blandt de døde.

Flere gange om ugen går jeg nu tværs over kirkegården og gennem Universitetsparken for at hente eller aflevere bøger. Det er en simpel handling, men det bliver en handling, jeg fortsat ser mere og mere frem til. Det skyldes jo nok behovet for at komme væk fra den evindelige skærm, hvor alt arbejde efterhånden foregår, men det skyldes også det dragende ved spadsereturen. At tanker florerer i selve vandringen, er velkendt. Darwin udtænkte efter sigende sin evolutionsteori på sine mange gåture på engene syd for London. Rousseau skrev, at han kun kunne tænke, hvis hans krop var i bevægelse. I nyere tid har flere videnskabelige studier dokumenteret forøget kreativitet og bedre hukommelse for dem, der går end hos dem, der står stille.

Det minder mig om Thoreau

I vandringen oplever jeg et møde med selvet. Det er som om jeg tænker mig selv forfra. Det handler ikke om selvrealisering eller udvikling. Det er blot det at se sig selv og måske sig selv i relation til omgivelserne. Man får øje på rutinen. Alt det, man har gået rundt og gjort, og som nu virker overflødigt og uhensigtsmæssig. I synet af dette selv, opdager man også verden på anden vis. Jeg får øje for omgivelserne på en anden måde. Små detaljer står frem: Små spindelvæv i Uniparkens græs.

Noget vokser tydeligere frem, fordi det nu har fået mere plads. Man fornemmer, at naturen har fået en tiltrængt pause fra menneskene. Skubbet os lidt til side og i denne tilsidesættelse har vi fået øje på naturen påny.

Naturens vigtighed øges. Den bliver et sted at søge tilflugt, omsorg, refleksion. Mødet med selvet rummer også en mulighed for at tilsidesætte sig selv. Se bort fra selvet og blot være til i en kollektiv organisme, der både er træer, lygtepæle og køleskabe. Være i verden uden blikket rettet mod sig selv og vores ageren. Ingen udvikling, gøremål, ikke fokus på at opfylde arbejdets krav, familiens, vort eget. Det er pandemiens særlige ro, vi hører.

Det minder mig om Thoreau, den amerikanske tænker, som flyttede ud i en hytte i skoven og skrev linjer som disse: «Jeg flyttede ud i skovene, fordi jeg gerne ville leve bevidst, befatte mig udelukkende med livets grundlæggende kendsgerninger og se om jeg ikke kunne lære hvad det havde at lære mig.»

Corona har blotlagt disse livets grundlæggende kendsgerninger. Verden træder mere klart frem.

Genopdagelse af øjet, af verden

Samhørigheden rakte også videre ud. Pludselig var hele verden jo i samme båd. Høj som lav, rig som fattig.

Nuvel, vi kan klart tale om, at pandemien blotlagde forskelligheder, og at de rige og heldige kunne undgå at mærke for meget til sygdommen, alt imens de fattige og de tilsidesatte måtte kæmpe hårdest og dø i større omfang. Alt det er korrekt og dybt tragisk. Men jeg fornemmer også en kollektiv optagethed. Alt drejer sig nu om dette ene fænomen. I denne optagethed rummes også en følelse af, at vi er fælles om verden og i verden. Vi står overfor det samme. Og i denne optagethed af det samme, ser vi måske hinanden påny. Vi får øje på hinanden. Pludselig får jeg en vished om hvor central en rolle, mennesker i samfundet har. Måske især de, jeg ikke normalt bemærker; skraldemanden, ekspedienten i supermarkedet, sygeplejersken – netop de er blevet altafgørende for vores eksistens. Vi indser, at vi har brug for hinanden. Savnet efter samvær er vel også dannende i den forstand, at der er noget vigtigt i at lære, hvad vi har kært, og at vi lærer dette på en særlig måde ved at mærke manglen på det.

Hvad er det for liv, alene der foran skærmen?

Så kommer mundbindet. Vi får alle et tillukket udtryk. Der er noget utilnærmeligt over det. Det bliver mere vanskeligt at afkode medmenneskets tilstand. Men med mundbindets ankomst sker der også et gensyn med øjnene ved medmenneskene. Nu hvor resten af ansigtet er tillukket, ser vi øjnene desto mere. Jeg tror aldrig, jeg har set så mange mennesker i øjnene i så lang tid af gangen. Bevaret blikket så længe. Det er noget mystisk, dragende over det skjulte. Måske er det også derfor, vi lader blikket hvile på de fremmede øjne. Og på sin vis er ingen fremmede mere, fordi vi har opnået en kollektiv samhørighed gennem pandemien.

Fantasien får en fornyet rolle. Vi kan ikke rejse nogen steder, så vi må forestille os steder og møder. Fantasi og tid bliver sat fri. Det giver andre tanker, andre muligheder. Aldrig før har forlagene modtaget så mange manuskripter som under corona. Mennesket har fået tiden igen men måske også genopdaget egen fantasi. Værdien af at drømme.

Med pandemiens komme mindes vi om at noget er større end os. Udenfor vores rækkevidde. Vi kan ikke styre alt, ikke mestre det hele. Ikke bare få det, som vi gerne vil have det. Der ligger noget givende i denne erfaring. Ikke i form af resignation men i form af en tilsidesættelse af det evindelige fokus på os selv. Og en fornyet følelse af nødvendig ydmyghed overfor livet og kloden. Pandemien kan dermed også ses som et wake-up call. Kloden har givet os en second chance.

Hvad er det for en tid der kommer?

Om lidt skal vi tilbage til livet igen. Hvad byder det på? Returnerer vi blot til det gamle eller er noget bestandigt forandret? Hvad lærte vi af corona-tiden? Kommer vi til at arbejde mindre? Bliver vi mere hjemme? Gad vide om vi nogensinde kommer ind på kontoret fem dage om ugen igen? Bliver det sådan at det at tage på arbejde kun er for de, der ikke gider arbejde. Kun på arbejdspladsen finder man så mange pauser og smalltalk. I hjemmet kan man derimod fokusere og være effektiv. Det er hjemme, arbejdet vitterligt kan finde sted. At møde ind er blot en undskyldning for at være sammen med mennesker.

Holder vi fast i en anden form for hygiejne og bliver den nye tid mon en tid med bestandigt tilbagevendende pandemier og tilhørende nedlukninger? Bruger vi mere tid med vores nære relationer? Kan vi overhovedet finde ud af at være sammen med andre mennesker igen? Jeg bemærker en vis nervøsitet hos mig selv, da skolens rektor bebuder, vi nok snart skal fysisk tilbage på arbejdspladsen. Er det mon en form for længsel efter corona-tiden, jeg sporer?

Og i det større billede: vil vi lukke os mere om os selv, bliver vi os selv nærmest? Kommer vi til at hjemtage ting og begynder de rige nationer en re-industrialisering for at undgå at være for afhængige af andre, fjernere lande? Eller vil vi omvendt indse at verden hænger sammen, at vi alle var ramt af det her og dermed bliver en helt anderledes og mere rig fællesskabsfølelse etableret?

Aldrig før har forlagene modtaget så mange manuskripter som under corona.

I ugemagasinet The New Yorker læser jeg, ja, det er i øvrigt også en ændring i corona-tiden, at jeg faktisk får læst det magasin fra ende til anden, nuvel, men jeg læser et sted, at den sorte død delvist lagde grunden til renæssancen. Kunne der også komme noget godt ud af corona på sigt? Ligesom den sorte død i al fald delvist lagde grunden til renæssancen. Hvad er det i så fald for en tid, der kommer? En ny omgang brølende 20’ere, hvor mennesket går amok i sanselighed og savnet selskab? Eller er det en mere refleksiv, grøn tid præget af samhørighed og erkendelse af vores relation til naturen?

Jeg håber, vi bliver ved med at skære det overflødige væk. Jeg håber, vi husker på at verden trænger til at vi gør det gode. Jeg håber, vi husker ydmygheden og værdien af stilhed. Jeg håber, vi vil blive med at se hinanden i øjnene, fastholde blikket. Jeg håber, at jeg fortsat vil gå. Mest af alt håber jeg, vi husker, at det hele ikke handler om os selv.