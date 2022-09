De fattiges byrde

KIBERA / Hvorfor tiltar slummens elendighet i land som over tid har hatt betydelig økonomisk og sosial vekst? I dag lever 75 prosent av verdens befolkning uten sikker rett til boligen sin eller jorden de dyrker.

Som utviklingsarbeider i NORAD og UD med særlig interesse for landene i Afrika sør for Sahara har jeg i 50 år både besøkt og arbeidet i mange av subkontinentets byer. Slumområder eller «uformelle bosettinger», som noen betegner dem, er interessante for en som er opptatt av fattigdomsbekjempelse. Kibera- og Mathare-slummene i Nairobi er fulgt med særlig interesse. Her har jeg blant annet lett etter svar på følgende «gåte»: Hvorfor tiltar slummens elendighet i land som over tid har hatt betydelig økonomisk og sosial vekst?

I Afrika vokser slummen for tiden dobbelt så raskt som byene. Utrolige 85 prosent av Kenyas befolkningsvekst mellom 1989 og 1999 skjedde i uformelle, urbane områder. Noen er knapt på kartet og strekker seg utenfor bygrensene, hvor myndighetene verken tar ansvar for folks ve og vel eller . . .

