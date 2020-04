Da Sverige ble lurt



FIENDEBILDER: Hva vet vi egentlig om skjulte aktiviteter, maktspill og hemmelige ubåtoperasjoner i svensk farvann?

Det svenska ubåtskriget samler fredsforsker Ola Tunanders mangeårige arbeid med antatt russiske ubåters krenkelse av svensk farvann. Boken er en koloss på 400 sider med liten skrift der 50 av sidene utgjør et detaljrikt noteapparat. Den ble lansert på Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, 26 februar.

Og la det være sagt med en gang: Det svenska ubåtskriget kan leses som en spenningsbok. Vitenskapelig detaljrikdom og overveldende kildemateriale hindrer ikke lesbarheten. Ved presentasjonen av boken framhevet tidligere direktør ved NUPI, Sverre Lodgaard, Tunanders språk: «Du skriver med eleganse. Og du knytter navn til de mest pirrende delene», sa Lodgaard. Men Lodgaards faglige støtte til Tunanders forskningsarbeid var viktigere, for Lodgaard er ingen hvemsomhelst: Som NUPI-direktør fra 1997 til 2007 og tidligere direktør også ved PRIO (Institutt for fredsforskning) er Lodgaard det nærmeste man kommer en norsk utenrikspolitisk landsfader. Han roste Tunander for hans «standhaftighet i møte ikke bare med meningsmotstandere, men også med folk som vil diskreditere det du gjorde».

Hvor kom ubåtene fra?

Den 27. oktober 1981 våknet svenskene til nyheten om at en sovjetisk ubåt (av typen Whisky) lå på et skjær nær den svenske marinebasen i Karlskrona. Utenfor den svenske skjærgården hadde det fram til denne dagen operert ubåter fra Vest-Tyskland, Storbritannia og Sovjetunionen samt italienske ubåter under amerikansk kommando.

Etterpå fikk vi humoristiske versjoner av denne «whisky-on-the-rocks»-hendelsen som idiotforklarte russisk etterretning og var pinlig for Sovjetunionen.

USAs daværende forsvarsminister Caspar Weinberger (1917–2006) og britenes marineminister Keith Speed (1934–2018) bekreftet på svensk TV i 2000 at de selv hadde «øvd regelmessig og ofte» i svenske farvann. Etter den berømmelige whisky-affæren hadde man ingen bevis for sovjetiske krenkinger av svenske farvann.