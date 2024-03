Da muslimer, jøder og kristne levde side om side

Maimonides: Faith in Reason Forfatter

ETNISITET / Maimonides anses som en av de viktigste jødiske tenkerne noensinne. I hans tid var relasjonen mellom det muslimske, det arabiske og det jødiske gjensidig berikende. Heller enn å betrakte relasjonen mellom jøder og arabere på en polarisert måte, viser Maimonides’ eksempel at deres fiendskap er overflødig og intellektuelt utmagrende. Konflikten dreier seg ikke om religion, til det har jødedom og islam altfor mange sentrale likheter.

Den sefardisk-jødiske filosofen og teologen Maimonides (1135–1204) utgjør et interessant tilfelle i lys av den pågående israelsk-palestinske konflikten. Ikke bare er Maimonides en av de viktigste jødiske filosofene og teologene som har levd, men han skrev de fleste av sine verker på arabisk og levde hele sitt liv i den muslimske verden. Gjennom ham kan vi observere at det i kjernen av den islamske og den jødiske gullalderen i Spania finnes et forenende punkt å se tilbake på.

Maimonides vokste opp i byen Córdoba i det muslimske Spania. ‘Sefardisk jøde’ betegner jøder som nedstammer fra Den iberiske halvøy og følger tradisjonene fra jødene fra dette området. I dag brukes betegnelsen også om jøder fra Midtøsten, slik at en irakisk eller kurdisk jøde faller inn under kategorien ‘sefardisk’. Selv om Maimonides og familien ble jagd ut av Spania da han var relativt ung, sluttet han aldri å mimre tilbake til sin opprinnelige hjemby.

Under Almoravid-imperiet . . .