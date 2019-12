Da Foucault tok syre i ørkenen

LSD: Hvordan farget Foucaults egne erfaringer hans politiske tenkning? Og hjelper psykedelika mot angst, depresjon og avhengighet?

Forfatter: Simeon Wade Heyday , USA

I 1943 oppdaget den sveitsiske forskeren Albert Hofmann det psykoaktive molekylet LSD (lysergsyredietylamid), også kjent som “syre”. Dette førte til en ny æra innenfor hjerneforskning, men det nye (og lovlige) stoffets psydeliske potensial begrenset seg ikke til vitenskapelige kretser. Spesielt i USA fikk LSD betydning for hippiekulturen og fredsbevegelsen som vokste fram på 60-tallet.

Tiåret etter ble imidlertid stoffet forbudt, etter rapporter om «misbruk» og påfølgende psykotiske utfall. Men selv om LSD forsvant fra rampelyset, ble ikke det lille molekylets revolusjonerende egenskaper glemt.

«Den andre bølgen»

Som Michael Pollan i fjor beskrev i boken How to Change Your Mind: The New Science of Psychedelics, har det siden 1980-tallet foregått mye arbeid i det skjulte, rettet mot å få stoffer som LSD og psilocybin (det naturlige hallusinogenet i sopp) avkriminalisert igjen. Første steg er psykiatrien. Flere studier har vist at psykedelika hjelper mot angst, depresjon og avhengighet. I Nederland er allerede «magiske trøfler» til salgs i butikken, mens såkalte «psychedelic retreats» tilbyr konsum på en kontrollert og lovlig måte. Utenfor Nederland opereres det med underground retreats, drevet av leger som vil tilby LSD og psilocybin til sine pasienter – men som er hindret av loven.

Ifølge Pollan opplever vi nå «den andre bølgen» av psykedelika, en bevegelse han knytter til Roland Griffiths avhandling Psilocybin can occasion mystical-type experience having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance fra 2006. Så vidt man vet, var dette den første kliniske studien av de psykologiske effektene til psykedelika. Den skapte ny interesse rundt mulighetene for rekreasjonell bruk, gjenspeilet i dagens mange internasjonale organisasjoner og seminarer, som The Psychedelic Society i London.