Confessional poetry eller kjærlighetslyrikk

Tida er ei mor

POESI / Vietnamesisk-amerikanske Ocean Vuongs diktning er kroppslig og sanselig. Og Wales’ fremste kvinnelige poet Menna Elfyn skriver på det keltisk-walisiske minoritetsspråket kymrisk. Vi presenterer dem begge her.

Man kan anklage den nye woke-kulturen for å legge for stor vekt på hvem som snakker, i stedet for på hva som blir sagt. Men med vietnamesisk-amerikanske Ocean Vuong er det vanskelig å skille en biografisk identitet fra en lyrisk stemme. Han skriver en confessional poetry slik begrepet lød på 50/60-tallet, hvor sårbarheten i diktningen hans tilsvarer sårbarheten i emigrantens skjebne. Ocean Vuong var en av de vietnamesiske båtflyktningene – det ga ham fornavnet hans. Et barnebarn av Vietnamkrigen, der hans bestefar var amerikansk soldat, og hans mor ble plaget i Vietnam på grunn av sin lyse hud. Men i USA vokste han opp i arbeiderklassen, hvor moren kom til å jobbe i forskjellige neglesalonger.

Amerikansk poesi

Av den vietnamesiske dikttradisjonen, med sin franske innflytelse, er ingen spor synlige. For dette er en amerikansk poesi – dagligdags, svingende og nær . . .