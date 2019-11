RETTEN TIL Å VÆRE HØY: Colorados cannabis-eksperiment

LEGALISERING: Har legaliseringen av marihuana ført til idyllisk frihet for brukerne, eller har det oppstått nok et marked for kyniske profittjegere?





Publisert: 12.11.2019 Email: carmengray@gmail.com Publisert: 12.11.2019

Pot Luck: The Altered State of Colorado Jane Wells (USA)

Da innbyggerne i den amerikanske staten Colorado stemte for å endre loven og legalisere bruk av marihuana «til rekreasjonsbruk», tenkte mange at dette ville føre til at den jevne hasjbrukeren, som dyrker en plante eller to i hagen, fikk frihet til å slappe av på sofaen med en joint og kose seg i fred og ro. De tok imidlertid ikke de aggressive kommersielle kreftene med i beregningen: Etter at loven trådte i kraft i 2014, ble cannabis raskt forvandlet til et masseprodusert og markedsført produkt, og skruppelløse profittjegere har siden kynisk utnyttet fattige bydeler, der de fargede innbyggerne er i flertall.Det er i alle fall dette dokumentaren Pot Luck: The Altered State of Colorado hevder. Den britiske filmskaperen Jane Wells fokuserer på de negative sidene ved legaliseringen av cannabis, og filmen fungerer i stor grad som en advarsel. Den amerikanske marihuana-lovgivningen varierer fra delstat til delstat, og Colorado var en av de første delstatene (blant elleve totalt) som legaliserte stoffet. Wells undersøker konsekvensene av legaliseringen gjennom intervjuer med en lang rekke eksperter, hasjentusiaster, politi og kommersielle aktører.

Stereotypier

Åpningssekvensen tar oss med inn i International Church of Cannabis i Denver. Kirkesamfunnet holder til i en hundre år gammel (tidligere luthersk) kirke – med et oppsiktsvekkende interiør: neonpsykedelisk kunst på alle vegger og tak, malt av en kunstner fra Madrid. Lee Molloy, som framstår som selve klisjeen på en utfrika hasjrøyker, er en av kirkens grunnleggere. Han viser oss rundt i bygget, forklarer når kirkesamfunnet ble etablert og hvordan organisasjonen fungerer. Medlemmene kaller seg «elevasjonister», og cannabis er kirkens sakrament. Sekvensen påkaller nok heller latter framfor å sette en støkk i noen.

Pot Luck fokuserer på de negative sidene ved legaliseringen av cannabis.

Regissøren ser ut til å være blottet for illusjoner om at cannabis er i nærheten av å skape like store samfunnsproblemer i dagens USA som det opioider (som heroin, morfin og opium) gjør. Det er allikevel tydelig at hun ikke er av typen som fyrer opp en joint når hun vil bli inspirert eller øke produktiviteten sin: Litt lenger ut i filmen møter vi en hasjrøyker av det gamle slaget, kledd i en T-skjorte med påskriften «What Day Is It». Dokumentaren gjør så godt den kan for å bekrefte stereotypien om den sløve hasjbrukeren.

