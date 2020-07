Grænselandet militariseres

NEKROSTATSBORGERSKAB: Der er blevet gjort meget grin med Trumps «smukke» mur, men grænselandet mellem USA og dets nabo mod syd er blevet militariseret og skåret op af hegn og mure gennem mere end et årti.

Fencing in Democracy. Borderwalls,Necrocitizenship, and the Security State

Når jeg en sjælden gang imellem har været på besøg hos folk, der bor i gated communities – det har primært været i Metro Manila og Mexico By – har jeg hver gang undret mig over, hvordan man kan have lyst til at bo et sted, hvor væbnede vagter spærrer adgangen til ens eget hjem. Hvor ens gæster skal underkaste sig inspektion og vise ID og skrive deres navn på en liste for at komme på besøg.

Det vænner man sig givetvis til, hvis man vel at mærke selv har valgt det, men det ville jeg aldrig i livet gøre. Vælge det, altså, og næppe heller vænne mig til det, hvis jeg var tvunget til det. Mænd med våben gør mig ikke tryg, og inspektion får mig til at føle mig kriminel og magtesløs overfor vilkårlige sanktioner.

Sådan har mange folk det også i grænselandet mellem USA og Mexico, og de har ikke selv valgt at bo i noget, som andre har gjort til en krigszone – hvor privat og kollektiv ejendom, offentlige …

