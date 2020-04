RUS OG MEDISIN: Det blåser en legaliseringsvind over Nord- og Sør-Amerika, der stadig flere stater legaliserer cannabis. Ser vi slutten på «The War on Drugs»?

Uruguay ble det første landet i verden som legaliserte marihuana til fritidsbruk for alle over 18 år i 2013. Canada fulgte etter i 2018. Dette er en føderal lov som gjelder i hele Canada. I USA er det derimot opp til hver enkelt delstat å lage lovene, og mange mener det vil ta tiår å legalisere marihuana over hele landet. Det kan på den annen side være et spørsmål om måneder skulle Bernie Sanders bli president. Han har lovet en føderal legalisering som første post på programmet.

31. desember 2019 ble en annerledes nyttårsaften i Chicago. For første gang siden 1930-årene kan byens innbyggere over 21 år røyke en joint uten å se seg over skulderen og kjøpe forskjellige cannabisprodukter over disk i Chicago. Ser vi slutten på «The War on Drugs» som har slitt det amerikanske samfunnet i filler gjennom de siste femti årene?

Jeff har resept på marihuana

Jeg har ikke vært innom noen av utsalgsstedene som selger marihuana over disk til fritidsbruk. I Evanston, en forstad i Chicago, har kjeden MedMen et lite utsalgssted. Det er lange køer utenfor, så da er det bedre at min venn Jeff gjør innkjøp. Jeff slipper å stå i kø, for han har resept. En Krohns-diagnose gir ham rett til å kjøpe marihuana til medisinsk bruk, noe som har vært lovlig i Illinois i fire år.

Vi parkerer rett utenfor. Jeg gir Jeff 100 dollar og spør om han kan ta noen bilder mens han er der inne. Han nikker og smiler lurt og går for å handle.

Lovlig marihuana er allerede en milliardindustri i USA.

Etter ti minutter kommer han tilbake med en fin papirpose med logoen til MedMen. Han viser meg hva han har kjøpt:

«Her har vi ti THC-drops med appelsinsmak, 7 gram ‘pot’ til deg for 60 dollar og 14 gram til meg for 100 dollar; jeg har rabatt, vet du. Her er to ferdigrullede jointer», sier han og tar fram den ene.