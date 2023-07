Bunnsvart og håpefullt

UKRAINA: Monumenter og gater til ære for nazistiske samarbeidspartnere og nyfascister i Ukraina med penger fra USA og EU? Eksempelvis er det i byer over hele Ukraina nå reist mange monumenter over Bandera – en ukrainsk nazi-kollaboratør. Eller hva med ‘Gaten for Azov-bataljonens helter’ – en paramilitær nyfascistformasjon? Sosialistiske og kommunistiske symboler – fra det røde flagget og til fremføringen av «Internasjonalen» – er forbudt. Det samme er alle venstreorienterte partier.