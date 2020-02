PYROCEN: Ifølge Bronwyn Lay kan de katastrofale brannene i Australia bli en anledning til å lære av aboriginenes samspill med naturen.

«Naturlige og unaturlige katastrofer er stadig vanskeligere å skille fra hverandre», skriver den australske miljøjuristen, teoretikeren og aktivisten Bronwyn Lay i sin Juris Materiarum (2016). Jeg tar kontakt med henne for å få en førstehånds rapport fra naturkatastrofen i Australia – som også er betinget av menneskenes kultur. Det virker åpenbart, bortsett kanskje for Australias statsminister Scott Morrison, at den ekstreme brannsesongen skyldes global oppvarming, med temperaturer helt oppe i 49 grader i noen områder.

«Brannene som raser, er langt større og ute av kontroll enn det noen er vant til», kan hun bekrefte. I utgangspunktet er floraen i Australia tilpasset brann: De mange artene av eukalyptustrær har spredd seg over kontinentet i en rytme av branner, som økologihistorikeren Stephen Pyne beskriver i sitt storverk Burning Bush – A Fire History of Australia >(1991). Han vier mye plass til den kontrollerte brenningen av skog, gress og buskas som har blitt praktisert i årtusener av aboriginene – og som bidro til en naturlig regenerering. Nå er situasjonen kommet ut av balanse, slår Pyne fast: Skogbranner og drivhuseffekten fra fossilt brensel virker sammen og vipper vær og klima over i en ny katastrofal tilstand, pyrocen – brannenes tidsepoke. En australsk økolog, David Bowman, har til og med grunnlagt en ny disiplin, pyrogeografi, forteller Lay. Målet er å studere landskaper i brann, i alle dimensjoner: menneskelige, historiske, antropologiske og økologiske.

Farlig beskyttelse

Er brannene naturlige eller unaturlige? Enkelte kritikere i Australia har påpekt at skogene er «overbeskyttet»: Ideologien om å beskytte villmarken mot brann har ført til at det bygger seg opp katastrofale mengder brennbart materiale. Når brannene først inntreffer, kommer de derfor ut av kontroll.

«Her i Australia har de grønne fått skylden for dette problemet, helt urettmessig, siden de ikke har vært i noen innflytelsesrik politisk posisjon», forteller Lay. «Det er delvis sant at det har vært en mangelfull kontrollert brenning, men myndighetene har brukt dette problemet til å dekke over klimaendringer som årsak.» Årsakene er komplekse: På grunn av et varmere klima blir for eksempel luken i vintermånedene der det er kaldt nok for å gjennomføre kontrollerte branner, mindre og mindre. Forvirringen blir nok også forsterket av mediemogulen Rupert Murdoch, sier Lay. Gjennom Murdochs aviser og tv-stasjoner forsvarer han et Australia som er tuftet på olje- og kullsektorens interesser – et miljø- konservativt status quo.

Utbrent landskap

«Folk i lokalmiljøene vil tilbake til det det livet de kjente før, men burde vi ikke gripe anledningen til å bygge opp noe nytt og bedre?» spør Lay. Samtidig som en ny kultur må bygges opp, er hun bekymret for at overbevisningen om at vi alltid kan bygge ting opp igjen, til og med naturen, kan ende opp som et påskudd for ødeleggelse og lemfeldighet. «Når et menneske blir drept, er det en gang for alle», påpeker hun, «men naturen tenker vi på som skadet, men aldri død. Nå ser vi enorme branner som lager sine egne værsystemer, pyroculmuli. Noen landskaper blir så utbrent at økologene sier de aldri vil komme seg igjen, i hvert fall ikke på tusener av år. Dette gir oss et nytt syn på naturen: Også naturen kan faktisk bli drept en gang for alle.»