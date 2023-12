Borgerjournalisterne

Global Media Coverage of the Palestinian-Israeli Conflict.

GAZA / Sheikh Jarrah beskriver hvordan de israelske myndigheder efterfølgende søgte at lukke munden på journalisterne. Her en aktuell bog – i forbindelse med de drepte journalistene i Gaza. Mediernes demokratiske funktion er ikke altid så demokratisk.

I maj 2021 bølgede uroen i Jerusalem. De israelske myndigheder søgte at fjerne 19 palæstinensiske familier fra deres hjem i Sheikh Jarrah i den østlige del af byen, hvilket førte til protestdemonstrationer flere steder på Vestbredden. Og da jødiske radikalister tilmed trængte op på Haram al Sharif ved Al Aqsa moskeen, reagerede Hamas på Gazastriben, hvorpå fulgte 11 dages israelske bombardementer, som kostede 248 palæstinensere livet.

Journalister er mål for gummikugler og lider fysisk og psykisk overlast.

Sagen fik naturligt nok grundig international pressedækning, og Noureddine Miladi, som er professor i medier og kommunikation ved Qatar University, beskriver, hvordan de israelske myndigheder efterfølgende søgte at lukke munden på journalisterne. I sit essay, som er et af en række i bogen Global Media Coverage of the Palestinian-Israeli Conflict, fortæller han om hvordan journalist Jevara Albudiri blev anholdt af myndighederne under dækningen af begivenhederne i Sheikh Jarrah. Israelske journalister understøttede militærets narrativ og påstod at Albudiri, som er Jerusalem-korrespondent for tv-stationen Al Jazeera, havde angrebet en israelsk soldat.

Sheikh Jarrah

Palestinian Center for Human Rights (PCHR) har i flere rapporter dokumenteret israelsk forfølgelse af journalister. De er mål for gummikugler og lider fysisk . . .