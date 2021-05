Bør du benytte en lånemegler når du skal søke lån uten sikkerhet?

I korte trekk kan lånemegler være en snarvei til å skaffe deg et høyt antall tilbud på lån. Å innhente mange tilbud er viktig når du skal sammenligne betingelser, og dermed finne frem til den billigste løsningen. Du kan selvsagt gjøre jobben selv, men da må du kjenne til så mange banker som mulig.

Her kan du lese om hva lånemegler gjør og ikke gjør, om fordeler og ulemper, og hvordan du skiller mellom dyktige og mindre dyktige meglerselskap.

Uoversiktlig marked for lån uten sikkerhet

Det er over 30 finansieringsselskap og banker i Norge som fokuserer utelukkende på såkalt forbrukerfinansiering, det vil si lån som kan brukes fritt og som ikke krever sikkerhet. I tillegg har omtrent alle sparebanker også tilbud på denne typen lån. De fleste av oss kjenner til DNB, Sparebank1, Nordea og kanskje lokalbanken, men hvor mange har hørt om for eksempel Easybank, Santander og Nordax?

En av fordelene med lånemegler ligger i det at du ikke trenger å skaffe deg oversikt over alle aktørene. Valget av meglerselskap er imidlertid omtrent like viktig som valg av bank.

Gode og dårlige lånemegler

Lånemegler gjør som regel en god jobb søkeren, men det er likevel forskjeller som er verdt å merke seg. De viktigste faktorene er antallet banker meglerselskapet samarbeider med, og dernest hvilke banker det er snakk om.

Det ville for eksempel vært lite hensiktsmessig å søke gjennom et selskap som representerer kun et par banker. Likeledes ville det ikke hjulpet deg mye dersom bankene ikke har konkurransedyktige tilbud, eller dersom de ikke tilbyr lån på den størrelsen du har behov for. Servicenivå og hvor effektivt de innhenter tilbudene er også til dels viktig.

Dette bør du se etter når du velger lånemegler:

Hva er antallet partnerbanker?

Hvilke banker representeres?

Har bankene den type lån du trenger (lånesum og betingelser)?

Har lånemegleren et kundesenter?

Er det enkelt å komme i kontakt med kundesenteret?

Finne frem til lånemeglerne

De fleste sammenligningssider for lån uten sikkerhet på nett har oversikt over både banker og lånemeglere, blant andre nettsiden Billigeforbrukslån.no. Der finner du vanligvis informasjon om hvilke banker meglerne representerer, hva lånesummene er, hvilke renter du kan bli tilbudt, med mer. De annonserer også hyppig på nettet, i aviser, på TV, og i andre medier.

Låneeksempel: Eff. rente 9,64%, kr 100.000, o/5 år, Kostnad kr 25.246 Totalt kr 125.246-.

Hvor mange tilbud på lån er vanlig?

Flere av selskapene samarbeider med et sted mellom 15 og 20 banker. Søker du gjennom en av disse lånemeglere kan du potensielt motta tilbud fra samtlige partnerbanker, men ikke nødvendigvis. Det vil blant annet komme an på lånestørrelsen du søker om, og hvilke banker som anser deg som kredittverdig. Det er også forskjeller mellom bankene i hvilke krav de stiller til alder og inntekt.

For eksempel vil en person som er 30 år kunne motta flere tilbud enn en person på 18 år, selv om begge brukte samme lånemegler. Likeledes ville enkelte banker ikke gi tilbud fordi lånesummen det ble søkt om er høyere enn denne bankens lånegrense.

Kostnadsfritt og uforpliktende

I henhold til Finansavtaleloven har ikke en lånemegler anledning til å kreve betaling av den som søker om lånet. Meglerselskapene mottar i stedet provisjon fra den banken du eventuelt inngår en låneavtale med.

Du mottar alle tilbudene

Lånemeglerne kan ikke påvirke hvilken av bankene du eventuelt låner fra. Den som søker vil motta alle tilbudene fra de partnerbankene som anser søkeren som kredittverdig. Dermed vil du enkelt kunne sammenligne betingelsene i de ulike tilbudene før du foretar et valg.

Du har de samme rettighetene

Hvis du tar opp et lån som er formidlet gjennom en lånemegler har du akkurat de samme rettighetene som om du søkte direkte til banken. Rettighetene er bestemt i Finansavtaleloven og gjelder uansett hvilken bank du velger å låne fra.

Meglerselskapene trenger ikke konsesjon for å drive med formidling av lån, men de plikter naturligvis å følge norsk lovverk, og de er underlagt Finanstilsynets bestemmelser.

Lånet er en sak mellom deg og banken

Dersom du tar opp et lån er avtaleforholdet utelukkende mellom deg og banken. Meglerselskapets rolle er kun å formidle tilbudene, og de har ikke noe ansvar for det som skjer etter at lånet er utbetalt.

Blir tilbudene bedre?

Lånemeglere markedsfører seg ofte med det at betingelsene på lånet kan bli bedre dersom du søker gjennom dem. Om det stemmer er ikke alltid like lett å vite. Betingelsene du tilbys fastsettes av hver enkelt bank, og avhenger først og fremst av betalingsevnen og kredittscoren din.

Fordelen med lånemeglere ligger nok mer i det at det går raskere å skaffe mange tilbud, og du trenger ikke selv ha full oversikt over markedet.