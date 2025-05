«Bomben er ingen metafor.»

For the Love of Bombs – The Trail of Nuclear Suffering

USA / Atombombens eksplosive kraft har forført og blendet politikere i over 80 år. Med atombomben fulgte en offermentalitet, der man påkalte ‘en presserende nødvendighet’ – men dette ble overdrevet og samtidig brukt til å bagatellisere menneskelig lidelse og økologisk ødeleggelse. Som et eksempel man sliter med fra prøvesprengningene i dag, er forurensningen som vil ramme mennesker og andre former for liv i Great Bear Lake minst 800 000 år frem i tid.

Peder Anker spesialiserer seg på økologisk historie, og bøkene hans har gjerne en polemisk snert, med en liten dose ironi – blandet med et dypt engasjement. I den nye boken hans om atombombens koloniale vold ligger argumentasjonen oppe i dagen, mens ironien vrir seg om til en mørk sarkasme, eller en parade av groteske eksempler: For Kubriks nattsvarte satire i Dr. Strangelove la en demper på euforien, var Edward Teller, hydrogenbombens oppfinner (og forbildet for Kubriks hovedperson). Dessuten var store deler av det amerikanske etablissementet på en slags oppspilt atombombe-trip, komplett med patriotiske kabareter, miss A-bomb-kåringer og cocktailparty-turisme på prøvesprengningsområdene i Nevada.

Dokumentasjonen Anker legger frem, er sjokkerende og grundig forklart. Det hører med til bildet at dette er en amerikansk historie og en kritikk av den amerikanske atombombekulturen, men vi vet at rakettsystemer for atombomber er en del av patriotiske militærparader i flere atommakter. Selv under den berømte og fredelige «roseparaden» her jeg bor i Pasadena i Los Angeles, er det et høydepunkt når evenementet innledes med en Stealth Bomber som flyr i lav høyde – det samme flyet som inngår i leveransesystemet for B-83-atombomber som er 80 ganger kraftigere enn . . .

