LÅN / Vet du hvor mye dyrere boliglånet ditt er blitt siden den første rentehevingen?

I disse dager heves renten såpass hyppig at du nesten ikke rekker å følge med i svingene. Den forrige rentehevingen skjedde så sent som i forrige uke, og var dessuten et dobbelt rentehopp.

Men dette er ikke enden på visa, renten skal opp ytterligere.

For allerede mandag 26. september gikk DNB ut og avslørte at boliglånsrenten skal opp på tilsvarende nivå. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at den siste rentehevingen, og den som kommer, er av så store nivå, at vanlige forbrukere ikke rekker å fordøye før man må anstrenge seg på ny.

Ifølge Nettavisen, er det faktisk slik at noen ikke har fått full effekt av rentehevingen som kom før sommerferien, før nå.

Tips: Se alltid etter beste og laveste renter før du tar et lån

Slik er prosessen ved en renteheving enkelt forklart

Ved noen kulepunkter kan man forklare prosessen ved en renteheving på en enkel måte:

· Når Norges Bank øker rentenivået, gjøres dette med umiddelbar virkning

· Vanlige banker gir det noen dager før de velger å følge etter rentehevingen

· Da får lånekundene en varslingstid på minst seks uker før man ser en full effekt av rentehevingen

En renteheving får heller ikke full effekt fra første forfallsfrist, dette skyldes som regel at rentehevingen gjerne skjer i midten av måneden.

Husholdningers økonomi kjenner de siste hevingene

Tar man utgangspunkt i normale rentehevinger på 0,25 prosentpoeng, så merkes det ikke i stor grad for de fleste husholdningsøkonomier. Situasjonen er imidlertid en helt annen når rentehevingene blir så store som nå.

Siden Norges Bank begynte å heve renten for et år siden er denne økt med så mye som 2,25 prosentpoeng, og 1,5 prosentpoeng bare siden juni.

Det meste tyder på ytterligere rentehevinger

Med dagens styringsrente på 2,25 prosent, vil ikke Norges Bank stoppe der. Det antas at styringsrenten skal opp en del mer, og til vinteren kan den være oppe på 3 prosent.

Med andre ord, en økning på 0,75 prosentpoeng fra dagens rente på 2,25 prosent.

Vurderer du et lån? Benytt deg av en lånekalkulator før du tar et lån!

OBS: DENNE INFORMASJONSARTIKKELEN ER FRA EN ANNONSØR.