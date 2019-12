Blinde doña Maria ser et landskap uten grenser

FOTOBOK: Boken Doña Maria und Ihre Träume byr på en eksepsjonell reise gjennom Venezuelas karrige og mystiske ørkenlandskap med et snev av magisk realisme.

Forfatter: Elisabetta Balasso Frederking & Thaler Verlag , Tyskland

Den ikoniske boken Doña Maria and her Dream er basert på dokumentarfotografier fra Horst Friedrichs’ mange reiser til Venezuela, som han i 2008 mottok den presisjetunge prisen Lead Gold Award for. Boken ble til under forhekselsen fra en oppdagelsesferd i et dystert og hardt Venezuela som langsomt er i ferd med å gå i oljens og politikkens glemmebok samtidig som det skremmende nok får et stadig sterkere rykte som et prøverør for feilslått teori og praksis.

Boken starter nordvest i landet, i delstaten Lara, og beveger seg mot Falcón-regionen. I løpet av en tolvårsperiode møtte Friedrichs de samme familiene på samme tid hvert eneste år – et svært kjærkomment gjensyn – mens han lette etter skygge og smil under de små hustakene som har klart å stå imot både tidens tann og en storm eller to.

Horisonten virker uendelig, helt uten farger – her finnes ingen fargerike regnbuer, og vann er mer verdifullt enn gull.

Her er hundre års ensomhet omgjort til tolv år vennskap, og tilliten mellom fotografen og menneskene som fotograferes, har ikke kommet rekende på en fjøl.

Ingen pirater, ingen nyheter

Men hvorfor vil noen frivillig reise tusenvis av mil for å fotografere et glemt, goldt og ugjestmildt landskap fritt for pirater, der det verken er krig eller drama, og det tilsynelatende ikke finnes noe av nyhetsverdi? Hvorfor ønsker noen å oppsøke steder der tiden har stått stille, lik en firfisle som venter på sitt bytte, eller oppsøke blinde keramikere, rynkete og solbrente stolmakere eller livstrette steinhuggere? Hvorfor velger noen svarte kråker i stedet for papegøyer med skinnende fjær?