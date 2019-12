ORIENTERING 13.12.1969





Blåser De i julen? Hvis ikke har De sjansen nå. Blås i julen og få Dem litt ekstra trim.

Følg eksemplet fra USA. 50 000 amerikanere blåser nå i Jackie Kennedy-dukker levert i naturlig størrelse. Jackie kan fåes i selskapsantrekk. Hun kan fåes i truse og BH, og hun kan fylles med varmt vann dersom man har behov for en sengevarmer …

En virkelighetsnær, varm Jackie i sengen for bare 10 dollar! Ikke pr. gang, men for hele Jackie hver eneste kveld så lenge hun holder.

Har De mer raffinerte behov, kan De for det dobbelte beløp få Jackie med litt ekstra tilbehør. Riktig vietnam-nam for kjekke amerikanske gutter. For menn med idealer.

Men idealene skifter som kjent fra land til land, og vi ser oss denne julen i stand til, som de første, å presentere en kolleksjon spesielt beregnet på det norske marked. Dukken til å blåse opp i original norsk design! Ønsker De kan hende en dukke for hele familien? Et samlende symbol, en farsskikkelse? Da kan vi tilby statsminister Per Borten i naturtro gjengivelse, iført truse og moms.

Eller hører De til dem som gjerne vil hjelpe? Da bør De anskaffe den norske folkegaven. La oss sende Sonja til u-landene for å vinne forståelse og sympati for vår demokratiske skandinaviske statsform, skrev en herværende middagsavis nylig. Nå har De sjansen. Støtt opp om kongehuset og Norges sak. Vær med og spre det glade budskap – Sonja i helfigur til verdens fattige folk. Med hatter for ethvert land. En oppmuntring i en vanskelig brytningstid. Bedre Norges-reklame kan De ikke være med og spre.

Men la oss ikke glemme våre egne problemer. Igjen står Europa-tanken i sentrum. Det gjelder å selge sitt eget land mest effektivt på det åpne marked. Har vi eksport-artikler som er gode nok? For å imøtekomme en ny tids behov har vi spesialprodusert en mini-dukke, en ekte norsk souvenir etter modell av handelsminister Kåre Willoch. Lett å medbringe i håndkoffert. Ideell for utenlandsreisende med handelsforbindelser. En spesiell påminnelse om norsk samarbeidsvilje, en gave som symboliserer den norske eksportindustriens internasjonale tilknytning. Leveres med spesiell rabatt til detaljhandlere for salg fra kiosk til utenlandske turister.

Et annet og meget populært tilbud er den kjente TV-dukken. En kjendis i full størrelse rett inn i Deres egen stue. Et drømmetilbud for enslige kvinner. Kjell Arnljot Wig som selskapspartner i lange vinterkvelder. Leveres kun i festantrekk. Er allerede oppblåst.

Eller vil De være på den sikre siden? En sovedukke går aldri av moten. Den er gammel og velprøvd og stadig like populær. Vår Guttorm Hansen-modell leveres med tilhørende sovepose uten ekstra omkostninger. Slitesterk og utprøvd gjennom 20 år i NATOs forskningslaboratorier. Har vist de beste sove-egenskaper under fem års Vietnamkrig. Kan også leveres med DNAs gullmerke.

På oppdrag fra Storebrand og Den norske Creditbank har vi dessuten fremstilt en ulastelig antrukket direksjonsmodell. Direktør-dukken har fått navnet Per M. Hansson og inngår som et ledd i den omfattende strukturrasjonalisering innen norsk næringsliv. Forsikringsselskap, banker, bedrifter og andre aksjeselskap som ønsker å velge Per M. Hansson inn i direksjonen, kan nå være sikre på at hans stol ikke blir stående tom. Man behøver ikke lenger frykte kollisjon med noen av de 38 andre aksjeselskap hvor Per M. Hansson allerede sitter som medlem av styret eller representantskap. Man kan trygt velge ham inn i nye. 38 styre- og representantskapsverv representerer således ingen grense for denne dynamiske bedriftsleder, slik man tidligere kunne frykte. Unngå stress og infarkt dersom De er en mann med mange anstrengende representasjonsoppgaver. Spar Dem selv og sett inn Per M. Hansson i stedet. Nå har De sjansen til virkelig å nyte Deres otium med firmaets cognac og gode sigarer.

De behøver ikke tenke med gru på ribbefettet. Benytt vårt enestående og rikt varierte tilbud!

Blås i julen og få Dem litt ekstra trim!