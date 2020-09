Bjørneboes kanskjemest sjeldne bok

FORBUDT BOK: Røde Emma er Bjørneboes sceniske fortelling om anarkisten Emma Goldman og hennes trofaste «medsoldat», Alexander Berkman.

Røde Emma

Vi hadde levd i motkulturen en stund. Jobbet i Gateavisa, ekspedert på Jaap (bokkafeen Jaap van Huysmands minde), spist på Spisestedet. Vi var husvarme i Hjelmsgate 3. Og da flere av oss tilfeldigvis ble boligløse på samme tid, organiserte vi sammen med medlemmer fra anarkistbevegelsen i Hjelmsgate en boligokkupasjon av det tomme Læregutthjemmet i Pilestredet 34 i august 1975.

Som litteraturspirer hadde vi nettopp startet tidsskriftet Trollskrift, med undertittelen «revolusjonært litteraturtidsskrift», som vi som Gateavis-journalister selvsagt ga ut på Futurum Forlag. Etter en tid så vi at det faktisk var plass til et motkulturelt forlag som utelukkende satset på det litterære, og som hadde et bredere perspektiv enn bare å utgi forlagsmed-

lemmenes egne bøker. Og ettersom Gateavisa var Futurum Forlags hovedgeskjeft, og andre ting ikke fikk samme oppmerksomhet, følte vi at vi ikke tråkket på noen tær da tre anarkister «gikk solo» og startet et nytt forlag. Som vi av helt personlige årsaker valgte å kalle Forlaget Bjørnsons Grav.

Forlaget Bjørnsons Grav

I Pilestredet hadde vi blitt kjent med Henning Dahl, en pussig skrue med et glødende engasjement for teater, sans for de villeste stunts og en tilsvarende gjennomføringsevne. Henning kunne egentlig vært verd en egen artikkel, men det er hans rolle som manusleverandør som gjør at han nevnes her.

Henning var en av Jens Bjørneboes mange venner/bekjente. Ved et av de siste møtene deres (det siste?) fikk Henning overlevert et manuskript, med beskjed om at han kunne bruke det til hva han ville. Dette var Bjørneboes sceniske fortelling om anarkisten Emma Goldman og hennes trofaste «medsoldat», Alexander Berkman. Henning var i fyr og flamme over manuskriptet, og mente absolutt at vi burde utgi det som bok. Vi, som nettopp hadde startet forlag. Forlaget Bjørnsons Grav i samarbeid med Røde Emmas teatersyndikat.

Boken ble lansert på Hortenfestivalen i 1976, en drøy måned eller to etter Bjørneboes

bortgang. Prisen var satt til fem kroner.

Vi tre bak forlaget så naturligvis potensialet i et manus av Bjørneboe, og det var med skjelvende hender vi mottok de tettskrevne sidene.

– Men faen! utbrøt Harry: – manuset er jo på dansk!

For Hennings prosjekt spilte det mindre rolle hva slags språk teksten var holdt i, men for oss var det en stor strek i regningen.

– Vi kan ikke gi det ut på dansk, erklærte Dag: – Hvorfor i all verden har Bjørneboe skrevet det på dansk?

– Men er vi i stand til å «oversette» det til Bjørneboes norsk? undret Erling, den tredje av forleggerne.

Vi var godt kjent med Bjørneboes litte-

ratur, men følte oss ikke direkte stødige i hans konservative riksmål, ettersom vi selv på den tiden strødde rundt oss med radikale bokmålsformer og a-endelser på de fleste substantiver.

– Om vi skal gi det ut, får vi holde oss til en målform vi behersker, konkluderte Harry; – selv om vi kanskje tråkker noen Bjørneboe-purister på tærne.

«Bruk det til hva du vil.»

Konklusjonen ble derfor at Forlaget Bjørnsons Grav ville utgi teksten i en moderat bokmålsdrakt, der vi i det minste behersket ortografien. Kontakt med trykker ble derfor opprettet, vi fikk Ole Kristian Lunde til å designe et omslag, og deretter ble boken satt og korrekturlest i Tønsberg. Trykk og innbinding foregikk også der. Førsteopplaget skulle være på tusen bøker, med opsjon på tusen til. Men underveis i prosessen fikk trykkeren kalde føtter og ønsket ikke at vi oppga korrekt trykksted i boken.

For midt oppi denne prosessen gikk Jens Bjørneboe opp på loftet i huset sitt på Vestgården på øya Veierland utenfor Nøtterøy. Og hengte seg. Dermed forsvant alibiet vi hadde for å gi ut teksten: «Bruk det til hva du vil.» Så da kunne ingen hverken bevise eller motbevise at Henning Dahl hadde fått teksten til fri avbenyttelse. Vi bestemte oss for å ta sjansen på utgivelse uansett, så fikk det heller briste eller bære. En upublisert tekst av Jens Bjørneboe var et smykke vi ikke kunne underslå.

Vi fikk med oss noen få hundre eksemplarer av boken fra Tønsberg, mens resten ble liggende uinnbundet hos trykkeren i påvente av hvordan salget gikk.

Og det gikk. Boken ble lansert på Horten-festivalen i 1976, en drøy måned eller to etter Bjørneboes bortgang. Prisen var satt til fem kroner. (Opprinnelig kalkyle ga en pris på kr 3,–. Hvorfor vi økte prisen med to kroner, er glemt, men muligens på grunn av at vi da slapp å veksle så mye. En annen pussighet i den forbindelse er at Pax Forlag noen måneder tidligere hadde gitt ut Bjørneboes skuespill Dongery, en bok ikke helt ulik vår i størrelse, og prissatt den til kr 25, –.)

Boken ble stanset

Ad omveier hørte vi at familien til Bjørneboe hadde fått greie på vårt foretagende hva angikk Røde Emma. De var lite fornøyde. Selveste André Bjerke engasjerte seg i å få boken stanset. Og siden forlagets adresse sto på baksiden av alle våre trykksaker, var det en enkel sak å komme i kontakt med oss. Så en gang på sommeren 1976 lå det en skummelt utseende vinduskonvolutt i postboks 275 på Sentrum postkontor i Oslo, med et forutsigbart innhold. Brevet var fra advokaten som bestyrte Bjørneboes dødsbo.

Teksten var ikke til å misforstå. Den hevdet at vår publisering av Røde Emma var en ulovlig piratutgave, og en grov kommersiell utnyttelse av Bjørneboe, så dersom vi ville unngå politianmeldelse med påfølgende erstatningskrav, skulle samtlige bøker, både de ferdige og de som fortsatt var i arks form, leveres på et nærmere spesifisert advokatkontor i Tønsberg innen en gitt frist. Vi bak Forlaget Bjørnsons Grav forsøkte selvfølgelig å unngå dette, men forfatterens dødsbo-bestyrer og øvrige familie var ikke til å rikke. Denne kommersielle utnyttingen av Bjørneboe kunne – ifølge disse – ikke få fortsette, selv om utsalgsprisen på Røde Emma var fem kroner.

I ettertid har selvfølgelig vi som utga boken, gjort oss noen tanker. Vi angrer ikke på utgivelsen. Det eneste vi angrer på, er at vi ikke la ned et større arbeid for å benytte Bjørneboes språkform. Ettersom manuset var på dansk, burde vi absolutt kunne greid det. Vi var belest i Bjørneboes litterære verden på det tidspunktet, og hadde referanselitteratur tilgjengelig. Dessuten kom Bjørneboes død ubeleilig, med tanke på utgivelsestidspunktet. Vi sier ikke at Bjørneboe ville gitt oss tillatelse til å publisere Røde Emma; det kan ingen vite noe om. Bjørneboe var imidlertid kjent for å være raus med venstresiden, og kanskje særlig anarkistene, så man kan aldri vite.

Stjal Henning Dahl manuskriptet?

Så kan man spørre: Hvorfor i all verden var manuset på dansk? Mitt tips er at Bjørneboe selv skrev det på dansk. Det var – ifølge Bjørneboe selv – uferdig, så det virker helt usannsynlig at noen andre skulle ha gitt det dansk språkdrakt, annet enn forfatteren selv.

Stjal Henning Dahl manuskriptet? Jeg er kjent med at slike beskyldinger er fremsatt. Ettersom Bjørneboe har vært død i 44 år, og Henning i 12, er svaret på det spørsmålet begravet i historiens mørke. Jeg kan ikke påberope meg å ha kjent Jens Bjørneboe – et intervju til Gateavisa jeg gjorde sammen med Syphilia Morgenstierne (Mari Toft) til Gateavisa 1/76, kan ikke utvides til å bli noe bekjentskap. Jeg kjente heller ikke Henning særlig godt (hvem gjorde egentlig det?), men ser ham ikke for meg som tyv. På det tidspunktet Henning fikk manuskriptet, var Bjørneboe en ganske nedkjørt og ulykkelig mann, noe han bekreftet selv ved å ta livet av seg ganske kort tid senere. Så det er godt mulig Bjørneboe ga fra seg manuset til den entusiastiske teatermannen Henning, for at det kanskje kunne bli realisert fra en scene.

I dag er Røde Emma omtalt som Bjørneboes kanskje mest sjeldne bok. Tilnærmet perfekte eksemplarer omsettes i dag for 3 800 kroner i antikvariater, de få gangene den er tilgjengelig der.