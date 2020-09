Bjørneboe, Gateavisa, og post-anarkisme



Er det mulig at trekk fra anarkismen fremdeles har stor gyldighet for en del av oss i dag?

Denne utgavens 20 siders «PERSPEKTIV» er viet Jens Bjørneboe . Han ville blitt 100 år i oktober. Det er også 50 år siden Gateavisa ble etablert. De fremmet begge den gang anarkismen. Men hvor aktuelt er det å være anarkist i dag?

Bjørneboe talte den gang i 1971 til Det Norske Studentersamfund i Oslo om at «et samfunn er et sundt samfunn bare i den grad det viser anarkistiske trekk». Her er anarkisme mer et adjektiv, i likhet med i hvor stor grad et samfunn klarer å være demokratisk.

